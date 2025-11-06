Patentierte Instrumente liefern zuverlässige Einfluss-/Ausfluss-, Dichte- und Temperaturdaten in H-Gas-haltigen Spülungen und feststoffhaltigen Schlämmen für Onshore- und Tiefwasser-Einsätze

GEOLOG, der größte unabhängige Anbieter von Surface-Logging-Dienstleistungen und Vorreiter bei der Anwendung von KI zur Auswertung der Formationen und für die automatisierte Bohrleistung, kündigte heute die sofortige Verfügbarkeit von KickMaster an, einer patentierten Familie von Durchflussmessgeräten, die entwickelt wurde, um genaue Echtzeitmessungen in den anspruchsvollsten Bohrumgebungen zu liefern.

Vom unternehmenseigenen FuE-Team von GEOLOG entwickelt, geht KickMaster auf langjährige Herausforderungen bei Messungen heterogener Schlammflüsse ein. Das System liefert zuverlässige Durchfluss-, Dichte- und Temperaturdaten im Verlauf kritischer Bohrereignisse und ermöglicht dabei eine schnellere Erkennung, eine bessere Entscheidungsfindung und eine verbesserte Bohrlochkontrolle.

Drei modellbasierte Systeme für genaues Durchflussmanagement

Ausfluss-Messgerät Für Standard- und Hochvolumen-Schlammrückführungen. Funktioniert zuverlässig bei mehr als 40% Gas im Schlamm und führt zu einem ungefähr um 70% geringeren Gegendruck als bei Standardmessgeräten, unterstützt höhere Durchflussraten in den oberen Lochabschnitten. Umfasst eine vollständige Bypass-Schleife für eine schnellere, kostengünstigere Einrichtung.

Für Standard- und Hochvolumen-Schlammrückführungen. Funktioniert zuverlässig bei und führt zu einem als bei Standardmessgeräten, unterstützt höhere Durchflussraten in den oberen Lochabschnitten. Umfasst eine für eine schnellere, kostengünstigere Einrichtung. MPD-Messgerät (Managed Pressure Drilling) Eine Variante mit höherem Druck für 550 psi speziell für moderne MPD-Operationen gefertigt. Wird mit seiner eigenen Bypass-Schleife geliefert für nahtlose Integration in neue oder bestehende MPD-Systeme.

Eine Variante mit höherem Druck für speziell für moderne MPD-Operationen gefertigt. Wird mit seiner eigenen geliefert für nahtlose Integration in neue oder bestehende MPD-Systeme. Standrohr-Hochdruckmesser Zugelassen für 10.000 psi für robuste, hochpräzise Einfluss-Messungen, die wesentliche Inputs für hydraulische Modellierungen, Pumpen-Leistungsbewertungen und allgemeine Bohrsicherheit sowie Effizienz bieten.

Durch die Überwindung der Messprobleme in Zusammenhang mit H-Gas-haltigen Spülungen und feststoffhaltigen Schlämmen verbessert KickMaster die Datenqualität in allen Bohrphasen, verbessert die Früherkennung von Ereignissen, reduziert die unproduktive Zeit und unterstützt sicherere Offshore- und Onshore-Einsätze.

Richard Calleri, CEO von GEOLOG, erläuterte: "Unsere Kunden haben immer wieder nach zuverlässigen, genauen Durchflussmessungen während jeder Bohrphase gefragt. KickMaster liefert genau das und bietet höhere Bohrlochkontroll-Intelligenz für den Bohrturm und unterstützt die Betreiber, die Sicherheit zu erhöhen, wobei die Kosten reduziert werden, insbesondere in Offshore-Umgebungen."

Verfügbarkeit

KickMaster ist sofort verfügbar. Für technische Spezifikationen, Demonstrationen oder geplante Bereitstellungen kontaktieren Sie uns unter info@geolog.com oder besuchen Sie uns unter www.geolog.com

Über GEOLOG

Im Jahr 1982 in Mailand gegründet, ist GEOLOG ein weltweit führender Anbieter von Surface Logging-Dienstleistungen, der Lösungen, Expertise und Datenanalysen für nationale, internationale und unabhängige Öl-, Gas- und Geothermie-Betreiber sowie Betereiber von Anlagen zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (CCS, Carbon Capture and Storage) rund um den Globus bereitstellt. GEOLOG bietet kostengünstige Alternativen für komplexe Bohrlochmessungen und nutzt dabei Datenwissenschaft und Echtzeitvorhersagen am Bohrplatz, um die Bohranlage zu verbessern, die Lieferung zu optimieren, das Verständnis des Untergrunds zu vertiefen und die Produktion zu beschleunigen.

