Die Kapitalmarktaufsichtsbehörde (Capital Market Authority, CMA) von Saudi-Arabien hat die Richtlinien für die Emission von grünen, sozialen, nachhaltigen und nachhaltigkeitsgebundenen Schuldtiteln herausgegeben. Dies stellt einen strategischen Meilenstein auf dem Weg des Königreichs zum Aufbau eines diversifizierten und global integrierten Kapitalmarktes im Rahmen der Vision 2030 dar.

Die Richtlinien treten am 27. Mai 2025 in Kraft und bieten Emittenten einen Rahmen, der mit internationalen Standards im Einklang steht. Diese Initiative ist Teil des Strategieplans 2024-2026 der CMA und spiegelt das anhaltende Engagement des Königreichs wider, die ESG-konforme Kapitalbildung voranzutreiben, die Transparenz zu verbessern und die Finanzierungskanäle im öffentlichen und privaten Sektor zu erweitern.

Abdullah Al-Moqbel, Leiter der Abteilung für Nachhaltigkeit bei der CMA, erklärte: "Dieser Rahmen fördert das Wachstum des nachhaltigen Finanzmarktes in Saudi-Arabien. Er ermöglicht Emittenten, die Erwartungen globaler Investoren zu erfüllen, das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Position des Königreichs als regionales Zentrum für nachhaltige Finanzen im Einklang mit seinen übergeordneten Entwicklungszielen zu festigen."

Die Leitlinien definieren vier Kategorien qualifizierter Schuldtitel: grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Schuldtitel. Emittenten sind verpflichtet, alle Bereiche, in denen ihre Rahmenbedingungen oder Emissionsunterlagen nicht mit den Leitlinien übereinstimmen, offenzulegen. Dieses Modell ermöglicht einer Vielzahl von Emittenten, von Unternehmen bis hin zu Banken, den Zugang zum Markt für nachhaltige Finanzierungen.

Die Leitlinien verlangen darüber hinaus externe Überprüfungen, eine kontinuierliche Berichterstattung und Leistungskennzahlen, die auf wichtige ESG-Indikatoren abgestimmt sind, um die Integrität und Vergleichbarkeit der offengelegten Informationen sicherzustellen.

Bader Alissa, Leiterin der Abteilung für Sukuk und Schuldtitel bei der CMA, erklärte: "Diese Leitlinien wurden veröffentlicht, um die Kernprinzipien und Rahmenbedingungen für grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Schuldtitel zu verdeutlichen und Emittenten die Möglichkeit zu geben, Mittel zur wirksamen Unterstützung ihrer Nachhaltigkeits- und Transformationsbemühungen bereitzustellen. Darüber hinaus zielen diese Leitlinien darauf ab, lokale Anleiheemissionen zu unterstützen, gleichzeitig die Transparenz zu erhöhen und die Offenlegungsstandards anzugleichen, um das Vertrauen der Anleger in solche Instrumente zu stärken."

Die weltweiten nachhaltigen Anlagevermögen erreichten im Jahr 2024 einen Wert von 3,52 Billionen US-Dollar, was fast einer Verdopplung seit 2020 entspricht, während die Emission grüner Anleihen im Jahr 2023 580 Milliarden US-Dollar überstieg. Im Jahr 2024 veröffentlichten in Saudi-Arabien 94 börsennotierte Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte (gegenüber 81 im Jahr 2023), wobei die umsatzstärksten 65 der TASI-Unternehmen Nachhaltigkeitskennzahlen offenlegten.

Die Leitlinien zielen darauf ab, die Finanzierung von wirkungsvollen Umwelt- und Sozialprojekten zu diversifizieren, von sauberer Energie und Wasserwirtschaft bis hin zu bezahlbarem Wohnraum und integrativer Infrastruktur, und unterstützen damit SGI-, Netto-Null- und Klimaschutzverpflichtungen.

