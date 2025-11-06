Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, hat drei neue intelligente Single-Board-Computer (SBC) auf den Markt gebracht. Die Modelle QSM368Z, QSM560DR und QSM668SR wurden entwickelt, um Entwicklern mehr Auswahl zu bieten und die Produktentwicklung intelligenter Lösungen sowie die digitale Transformation zu beschleunigen. Jedes Board ist kostengünstig, vollständig zertifiziert und bietet eine Vielzahl von Optionen für Konnektivität, Betriebssystem und Speicher, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

"Diese Boards sind vollständig fertiggestellte Hardware, die sich problemlos in die größeren Systeme der Kunden für eine Vielzahl von IoT-Anwendungsfällen integrieren lässt", kommentierte Raymond Wang, Head of Smart SoC bei Quectel Wireless Solutions. "Diese Boards werden in einer gebrauchsfertigen, kostengünstigen Einzelplattform bereitgestellt und tragen dazu bei, den Entwicklungsprozess für IoT-Geräte aller Art zu vereinfachen und zu beschleunigen. Durch Rapid Prototyping wird die Entwicklungszeit erheblich verkürzt und die Entwicklungskosten werden gesenkt."

Das Herzstück des QSM368Z bildet der Rockchip RK3568 IoT-Prozessor mit einer Quad-Core-ARM-Cortex-A55-CPU, einer ARM-Mali-G52-GPU, einem 8-M-ISP-HDR und einer 1-TOPS-NPU. Zusammen bieten diese Komponenten eine leistungsstarke Balance aus Rechen-, Grafik- und Edge-Computing-Fähigkeiten, die es Entwicklern ermöglichen, komplexe Workloads auszuführen, Echtzeit-Datenanalysen durchzuführen und fortschrittliche Bildgebungsanwendungen direkt am Edge zu unterstützen. Das Board unterstützt sowohl Linux als auch Android und bietet Entwicklern somit die Flexibilität, auf vertrauten, offenen Plattformen aufzubauen und Softwareentwicklungszyklen zu beschleunigen. Diese Unterstützung für zwei Betriebssysteme gewährleistet auch die Kompatibilität mit einer Vielzahl von kommerziellen und industriellen Systemen.

Um Rich-Media-Erlebnisse und einen hohen Datendurchsatz zu ermöglichen, bietet der QSM368Z Unterstützung für die gleichzeitige Anzeige auf drei Bildschirmen, 1000-Mbps-Ethernet und 4K-Videokodierung. Diese Funktionen sind für moderne Anwendungsfälle wie Digital Signage, industrielle Steuerungs-Dashboards und Bildverarbeitungssysteme von entscheidender Bedeutung. Die integrierte NPU ermöglicht es dem Board, Deep-Learning-Algorithmen auszuführen und so Echtzeit-Entscheidungen für Anwendungen in der intelligenten Fertigung und Fabrikautomatisierung zu unterstützen.

Die Konnektivität stellt eine der wesentlichen Stärken des QSM368Z dar. Es umfasst integriertes Wi-Fi 5 und Bluetooth 4.2 sowie optionale Unterstützung für Quectel LTE Cat 1, LTE Cat 4, Wi-Fi 6 und GNSS-Module. Dank dieser vielfältigen Optionen können Entwickler die Netzwerkleistung und -abdeckung an spezifische Umgebungen anpassen, von industriellen Netzwerken mit hoher Bandbreite bis hin zu Remote- oder mobilen IoT-Systemen.

Das auf Zuverlässigkeit ausgelegte QSM368Z misst 120 mm x 100 mm x 22,25 mm, wiegt etwa 90 Gramm und arbeitet bei Temperaturen von -10 °C bis +75 °C. Damit eignet es sich ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, wo Stabilität und Langlebigkeit entscheidend sind.

Mit seiner Kombination aus Rechenleistung, flexibler Konnektivität und robustem Design bietet das QSM368Z eine ideale Hardware-Grundlage für IoT-Gateways der nächsten Generation, Smart Displays, industrielle Terminals, Sicherheitsüberwachungssysteme, NAS, NVR/DVR und NVR-Lösungen für die Automobilindustrie.

Die leistungsstarke Verarbeitungsarchitektur des QSM560DR bietet die Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit, die für Anwendungen erforderlich sind, die auf hohen Datendurchsatz, geringe Latenz und fortschrittliche Multimedia-Leistung angewiesen sind. Mit 12 TOPS NPU und Unterstützung für Ubuntu, Android und Windows bietet es Entwicklern umfassende Flexibilität bei der Entwicklung von Lösungen für Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.

Die Multimode-5G-Fähigkeit der Plattform unterstützt sowohl NSA- als auch SA-Netzwerke mit 3G- und 4G-Fallback und gewährleistet so eine stabile und konsistente Konnektivität selbst in Gebieten mit schwankender Netzabdeckung. Darüber hinaus ermöglicht Wi-Fi 6E mit DBS- (Dual Band Simultaneous) und 2x2 MU-MIMO-Technologien eine schnellere Datenübertragung und eine höhere Netzwerkeffizienz, was für den intelligenten Einzelhandel, die industrielle Automatisierung, die Robotik und Sicherheitsüberwachungssysteme von entscheidender Bedeutung ist.

Durch die Unterstützung von Downlink-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s bei 5G NSA ermöglicht der QSM560DR die Echtzeitübertragung von hochauflösenden Daten, Videos und Sensorinformationen. Der Einsatz mehrerer Antennen, die gleichzeitig auf demselben Frequenzband arbeiten, minimiert Übertragungsfehler und optimiert den Durchsatz. Dies ist besonders in anspruchsvollen Umgebungen von entscheidender Bedeutung, in denen Zuverlässigkeit und Präzision eine zentrale Rolle spielen.

Mit Abmessungen von 120,5 mm x 106 mm x 22,5 mm und einem Gewicht von ca. 120 Gramm ist das QSM560DR für industrielle Anforderungen ausgelegt und kann in einem breiten Temperaturbereich von -35 °C bis +75 °C betrieben werden.

Mit seiner Kombination aus leistungsstarker Rechenleistung, Multi-Netzwerk-Konnektivität und robustem Design bietet das QSM560DR eine ideale Grundlage für leistungsstarkes Edge-Computing in verschiedenen Bereichen wie intelligenter Fertigung, Einzelhandelsanalyse, Robotik und vernetzter Infrastruktur.

Schließlich bietet das QSM668SR, ebenfalls mit Unterstützung für Android, Linux und Ubuntu und mit einer NPU von 1,1 TOPS, eine effiziente Verarbeitungs- und Grafikleistung für die täglichen Anforderungen des Edge-Computing und stellt Entwicklern eine flexible Grundlage für die Erstellung und Bereitstellung maßgeschneiderter intelligenter Lösungen in verschiedenen Umgebungen zur Verfügung.

Das QSM668SR unterstützt mehrere Netzwerkmodi, darunter LTE Cat 4, Wi-Fi, Bluetooth und GNSS, und gewährleistet so eine zuverlässige Konnektivität an jedem Einsatzort. Unter LTE Cat 4 erreicht das Board Uplink-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s und Downlink-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s, was eine stabile Datenübertragung für bandbreitenintensive Anwendungen ermöglicht. Die Integration von Bluetooth 5.0 und einer Reihe von WLAN-Optionen verbessert die drahtlose Leistung weiter und unterstützt die nahtlose Gerätekopplung und den Datenaustausch.

Für Anwendungen, die eine präzise Standortverfolgung erfordern, bietet die optionale GNSS-Funktionalität eine genaue Positionierung über GPS-, GLONASS-, BDS-, Galileo-, QZSS- und SBAS-Satellitenkonstellationen, ideal für Flottenmanagement, Logistik und mobile industrielle Systeme.

Dank seiner umfangreichen Multimedia- und Peripherieschnittstellen, darunter HDMI, Kameraeingänge, Ethernet, UART, USB, I²C, RS232, RS485, CAN, SD und SIM, unterstützt das QSM668SR eine Vielzahl von angeschlossenen Geräten und Sensoren. Diese Flexibilität macht es besonders geeignet für den Einsatz in IoT-Gateways, Smart-Home-Systemen, industriellen Steuerterminals, Einzelhandelslösungen, Sicherheitsüberwachung, Fahrzeugausrüstung und Logistikgeräten.

Das kompakte und robuste QSM668SR misst 102 mm x 100 mm x 23 mm, wiegt ca. 97,7 Gramm und arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von -20 °C bis +75 °C, wodurch auch in anspruchsvollen Umgebungen eine stabile Leistung gewährleistet ist. Mit seiner ausgewogenen Kombination aus Rechenleistung, Konnektivität und Anpassungsfähigkeit bietet das QSM668SR eine vielseitige Plattform für Entwickler, die vernetzte Lösungen der nächsten Generation am Netzwerkrand entwickeln möchten.

Darüber hinaus bietet Quectel eine breite Auswahl an hochwertigen Antennen, die speziell für seine SBC- und Modulplattformen entwickelt wurden und eine zuverlässige Konnektivität über Mobilfunk-, WLAN-, Bluetooth- und GNSS-Netzwerke gewährleisten. Für Projekte mit besonderen Anforderungen bietet Quectel auch maßgeschneiderte Antennendesign- und Optimierungsdienstleistungen an, um Spitzenleistung und Integrationseffizienz zu erzielen.

