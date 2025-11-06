EQS-News: The Organizing Committee of the Cheongju Craft Biennale(South Korea) / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Die einzige Stadt in Korea, die 2025 als kreative UNESCO-Stadt ausgewählt wurde

Beginn der Ära "Global Craft City Cheongju", dem international anerkannten Zentrum für K-Craft CHEONGJU, Südkorea, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Stadt Cheongju ist offiziell Vollmitglied des UNESCO-Netzwerks der kreativen Städte (UCCN) im Bereich Kunsthandwerk und Volkskunst geworden. Während einer Pressekonferenz am 5. November 2025 verkündete der Bürgermeister Lee Beom-seok, Vorsitzender des Organisationskomitees der Cheongju Craft Biennale, bekannt, dass Cheongju, "das Herzstück des koreanischen Kunsthandwerks", als führende Handwerksstadt auf die globale Bühne tritt. Er betonte die Vision der Stadt, eine kreative Stadt zu schaffen, die ihre 880.000 Einwohner durch Handwerk mit der Welt verbindet. Die 1999 ins Leben gerufene Cheongju Craft Biennale hat sich zu einem Eckpfeiler der globalen Handwerksszene entwickelt. Ihr Hauptveranstaltungsort, die Culture Factory, ist ein innovatives Beispiel für die Umwandlung von industriellem Erbe in einen kreativen Kulturraum und symbolisiert den Geist der Handwerkskunst und Nachhaltigkeit in Cheongju. Diese Anerkennung durch die UNESCO bestätigt das langjährige Engagement der Stadt für eine nachhaltige Stadtentwicklung durch Handwerk. Als offizielles Mitglied des UCCN darf Cheongju nun den Titel "UNESCO Creative City" und das entsprechende Logo verwenden. Die Stadt wird mit 408 Städten in 100 Ländern zusammenarbeiten, um die Kreativwirtschaft voranzubringen. Cheongju plant eine mehrjährige Roadmap, um ein nachhaltiges kulturelles Ökosystem zu fördern, von Bürgern initiierte Handwerksprojekte zu unterstützen und junge Handwerkskünstler beim Eintritt in den globalen Markt zu begleiten. Eine Proklamationszeremonie wird im Dezember 2025 stattfinden, gefolgt von der Verabschiedung einer Verordnung zur kreativen Stadt im Februar 2026, mit der eine institutionelle Grundlage für eine kontinuierliche Entwicklung geschaffen wird. Bürgermeister Lee erklärte, dass die UNESCO-Zertifizierung die internationale Zusammenarbeit verbessern und die Position von Cheongju als globale Handwerkshauptstadt stärken werde, in der Kreativität und Handwerk das tägliche Leben bereichern. Das UCCN, das 2004 ins Leben gerufen wurde, umfasst acht kreative Bereiche, darunter Handwerk, Literatur, Design und Musik, und umfasst derzeit 408 Städte in 100 Ländern. Mit der Aufnahme von Cheongju sind nun 13 koreanische Städte als kreative UNESCO-Städte anerkannt. Cheongju begann seinen Weg 2018, wurde als einziger nationaler Kandidat Koreas 2024 ausgewählt und erhielt nur acht Monate nach Einreichung seines Antrags die endgültige Genehmigung durch die UNESCO. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2801303/cjcraft_kor_eng_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cheongju-wird-vollmitglied-des-unesco-netzwerks-der-kreativen-stadte-302606520.html



