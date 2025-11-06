Osnabrück/Berlin (ots) -Die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes warnt davor, syrische Geflüchtete in Deutschland abzuschieben. Denn von einem normalen Alltag und Stabilität ist Syrien noch weit entfernt, die Sicherheitslage ist nach wie vor angespannt. Das Land befindet sich nach dem Sturz der Diktatur in einem tiefgreifenden Umbruch, die Bedarfe in allen Lebensbereichen sind immens, viele Teile des Landes sind zerstört.Dazu sagt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes, nach seinem kürzlichen Besuch zu Gesprächen mit Partnerorganisationen in Syrien: "Eine adäquate Versorgung der Bevölkerung innerhalb Syriens ist derzeit nicht gegeben, viele Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Gerade für Kinder ist die Situation katastrophal: Über zwei Millionen Kinder gehen nicht zur Schule, rund 7.250 Schulen sind zerstört, es fehlen Lehrkräfte. Meine Gesprächspartner*innen vor Ort haben wiederholt betont, dass es derzeit noch nicht möglich ist, die Menschen im Land ausreichend zu unterstützen."Die derzeitige öffentliche Debatte in Deutschland über mögliche Rückführungen und Abschiebungen, so Joshua Hofert, werde natürlich auch in Syrien verfolgt. Bei unfreiwilliger und plötzlicher Rückkehr einer großen Anzahl an Menschen drohe eine Überforderung lokaler Infrastruktur wie Schulen, medizinischer Versorgungszentren, Strom- und Wassernetze und Unterkünfte. Die Folge wäre eine weitere Destabilisierung des Landes."Ich teile die Einschätzung von Außenminister Wadephul zur dramatischen Lage und den massiven Zerstörungen in Syrien. Eine Rückkehr ist derzeit vielerorts unvorstellbar", betont Joshua Hofert. "Daher appelliert Terre des Hommes an die Bundesregierung, Rückkehrabkommen oder Abschiebungen nach Syrien auszusetzen, solange die Voraussetzungen für eine sichere, menschenwürdige Rückkehr nicht erfüllt sind. Vielmehr sollte die internationale Gemeinschaft den Wiederaufbau Syriens deutlich stärker unterstützen als bisher."Unser Name "Terre des Hommes" steht für eine "Erde der Menschlichkeit". Klimawandel, Kinderarbeit, Krieg und Vertreibung - wir machen Kinder und Jugendliche stark und schützen sie mit unseren Projekten vor Gewalt und Ausbeutung. Wir leisten humanitäre Hilfe und verbessern die Lebensbedingungen von Kindern weltweit. Was uns dabei besonders wichtig ist: Wir arbeiten mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen und setzen gemeinsam mit Kindern ihre Rechte durch. Als Kinderrechtsorganisation sind wir unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien. Wir fördern derzeit über 400 Projekte für Kinder und Jugendliche in 47 Ländern.Pressekontakt:Verantwortlich: Terre des HommesKontakt:Wolf-Christian Ramm, 0541 / 71 01-158 oder 0171-6729748, c.ramm@tdh.de,www.tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6152451