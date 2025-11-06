Coulson Aviation (USA), die weltweit größte Firma für Luft-Brandbekämpfung und Betreiber der fortschrittlichsten gemischten Starr- und Drehflügel-Feuerwehrflotte, hat SafeFuel entwickelt, das erste Bordsystem der Luftfahrt, das zur Überprüfung der Treibstoffqualität und Erkennung von Verunreinigungen während des Betankens entwickelt wurde.

Coulson SafeFuel is the world's first patented onboard fuel-quality assurance and protection system. It continuously analyzes the product during refueling, detecting contamination or chemical degradation in real-time, preventing unsafe fuel from ever reaching the tanks.

Die Innovation erfolgt inmitten wachsender Sicherheitsbedenken nach mehreren treibstoffbedingten Vorfällen in der militärischen und kommerziellen Luftfahrt und jüngsten in Untersuchung befindlichen Marineflugzeug-Unfällen.

Die Flugzeuge von Coulson Aviation operieren häufig in abgelegenen Gebieten rund um den Globus, in denen das Risiko von verunreinigtem oder nicht den Spezifikationen entsprechendem Treibstoff erhöht ist. Im Laufe jahrelanger Betriebszeit ist das Unternehmen auf Probleme gestoßen, die von wasserbeladenem Jet A und mikrobiellem Wachstum bis hin zu Kreuzkontaminationen reichen, während die Branche vermehrt Probleme mit Treibstoffen hatte, darunter die Kontaminierung durch DEF (Diesel Exhaust Fluid) und SAP (Super Absorbent Polymer) aufgrund von alternden Filterabscheidern. Ein solcher Vorfall führte dazu, dass eines der Flugzeuge von Coulson einen Triebwerksausfall während eines Überwasserfährfluges zu beklagen hatte, eine Beinahe-Katastrophe, die das Fehlen von Bordtreibstoff-Luftfahrttechnologie unterstrich.

Vom hauseigenen Team von Coulson entwickelt und patentiert, wird SafeFuel direkt in den Betankungsverteiler eines Flugzeugs zur Analyse des Treibstoffs während des Tankvorgangs integriert. Das System überprüft wichtige Parameter in Echtzeit, benachrichtigt automatisch die Flugbesatzung und kann die Betankung stoppen, wenn eine Verunreinigung oder Messwerte außerhalb der Spezifikationen festgestellt werden noch bevor Treibstoff in die Tanks gelangt. Jede Betankung wird digital erfasst und ermöglicht somit die Rückverfolgbarkeit und eine verifizierbare Beweismittelkette für Betreiber, Erstausrüster und Regulierungsbehörden.

"Wir haben Jahrzehnte verbracht, um jeden Notfall zu überstehen, aber all das spielt keine Rolle, wenn der Treibstoff an sich nicht sicher ist", so Britt Coulson, President und Chief Operating Officer von Coulson Aviation. "Da sich die Branche auf nachhaltige Flugtreibstoffe und komplexe, globale Lieferketten umstellt, vervielfachen sich die Risiken und selbst geringfügige Abweichungen können katastrophale Folgen nach sich ziehen. Wenn nur wenige Gallonen Kerosin, die nicht den Spezifikationen entsprechen, ein 100-Millionen-US-Dollar-Flugzeug zum Absturz bringen können, ist es Zeit für die Luftfahrt zu erkennen, dass der Treibstoff die letzte unüberwachte Grenze darstellt. SafeFuel schließt diese Lücke dauerhaft."

Coulson Aviation (USA) Inc., Teil der Coulson Group, ist die weltweit größte Luftbrandbekämpfungsflotte und ein globaler Innovationsführer in der Luftfahrt. Seit Jahrzehnten hat Coulson die Grenzen der Luftoperationen erweitert, indem das Unternehmen große Brandbekämpfungsflugzeuge einführte, Vorreiter bei der Störung oder dem Verhindern der Funktion von Nachtsichtgeräten bei Waldbränden war und fortschrittliche Systeme entwickelte, die die Flugsicherheit, Effizienz und Umweltleistung im zivilen und militärischen Luftfahrtsektor verbesserten.

Weitere Informationen über Coulson SafeFuel finden Sie unter http://coulsonsafefuel.com/

