Erweitert strategische Partnerschaft mit Ignition Technology zur Bekämpfung moderner Cyberbedrohungen in Nordeuropa

ExtraHop, ein führendes Unternehmen im Bereich moderne Netzwerkerkennung und -reaktion (NDR), gab heute seine Expansion in die nordischen und Benelux-Märkte bekannt. Dieser strategische Schritt stärkt die Präsenz des Unternehmens in Europa nach einer Phase erheblichen Wachstums im Unternehmenssegment.

Nach einem starken Jahr 2024, in dem ExtraHop seinen Umsatz mit Global-2000-Kunden in EMEA mehr als verdoppelte, bringt das Unternehmen seine bewährte Dynamik in zwei der dynamischsten Märkte des Kontinents, in denen sich globale Unternehmenszentralen sowie ein florierendes Ökosystem erstklassiger Technologieinnovatoren befinden.

Um seine branchenführende NDR-Plattform in den nordischen und Benelux-Regionen einzuführen, erweitert ExtraHop seine Vertriebsvereinbarung mit Ignition Technology, einem Spezialisten für SaaS-basierte Cybersicherheit. Aufbauend auf dem Erfolg der Partnerschaft im Vereinigten Königreich und in Frankreich wird die Expansion der steigenden Nachfrage in Nord- sowie Westeuropa gerecht und hilft der Kundschaft, mit vollständiger Netzwerktransparenz und Kontextentwicklung neuen Bedrohungen einen Schritt voraus zu bleiben.

"ExtraHops anhaltender Erfolg in Europa belegt die eindeutige Stärke unserer modernen NDR-Plattform", sagte Andy Philpott, Vizepräsident EMEA bei ExtraHop. "In den Benelux- und nordischen Ländern werden große Weltkonzerne von versteckten Bedrohungen angegriffen, die traditionelle Verteidigungsmaßnahmen umgehen und sich lateral bewegen, um maximalen Schaden anzurichten eine Herausforderung, die nur die unerreichte Transparenz bewältigen kann, die ExtraHop bietet. Mit der lokalen Unterstützung sowie Expertise von Partnern wie Ignition Technology sind wir gut aufgestellt, um Sicherheitsteams in den Benelux- und nordischen Ländern zu den einzigartigen Netzwerkeinblicken zu verhelfen, die erforderlich sind, um diese ausgefeilten Bedrohungen aus ihrem Netzwerkverkehr zu eliminieren."

Da sich die Angriffsfläche vergrößert sowie Bedrohungsakteure immer ausgefeilter vorgehen, erkennt und stoppt ExtraHop fortgeschrittene, getarnte Taktiken wie laterale Bewegung sowie Living-off-the-Land-Angriffe, Angriffe, bei denen Angreifer ausschließlich vorhandene Systemwerkzeuge nutzen. Durch die Vereinheitlichung von NDR, Netzwerkleistungsmanagement (Network Performance Management, NPM), Einbruchserkennung (Intrusion Detection, IDS) und Forensik in einer einzigen umfassenden Plattform bietet ExtraHop vollständige Transparenz sowie wirkungsvollen Schutz, unterstützt durch branchenführende Entschlüsselungsfähigkeiten und Protokollkompetenz. Als führendes Unternehmen, "Leader", von Forrester, Gartner, IDC und GigaOm anerkannt, liefert ExtraHop die einzigartigen Einblicke, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass keine Bedrohung unentdeckt bleibt.

ExtraHop stärkt das Cybersicherheitsökosystem von Ignition durch Integrationen mit Branchenführern wie CrowdStrike. Gemeinsam bieten ExtraHop und CrowdStrike der Kundschaft einheitliche Transparenz sowie Kontrolle über Endpunkt-, Netzwerk- und Protokolldaten innerhalb von CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM, um Sicherheitsteams dabei zu unterstützen, Erkennung, Untersuchung sowie Reaktion zu beschleunigen und Datensilos aufzubrechen.

"ExtraHops branchenführende NDR-Plattform reduziert die Komplexität, die erforderlich ist, um Netzwerktransparenzprobleme in fragmentierten IT-Umgebungen zu bewältigen. Sie passt perfekt zu unserer Mission, der Unternehmenswelt innovative sowie strategische Cybersicherheitslösungen bereitzustellen", sagte Peter Ledger, Geschäftsführer von Ignition Technology. "Ihr Mehrwert als Partner erhöht sich durch bestehende Schlüsselintegrationen mit anderen Ignition-Partnern wie CrowdStrike, indem sowohl Netzwerk- als auch Endpunkt-Threat-Intelligence genutzt werden, um die Transparenz in Unternehmensumgebungen zu verbessern. Der Ausbau unserer strategischen Allianz mit ExtraHop stellt sicher, dass unsere Kundschaft die zunehmend komplexe digitale Landschaft mit Zuversicht und Agilität navigieren kann."

"Bei CrowdStrike bauen wir ein Partnerökosystem auf, das definiert, wie moderne Cybersicherheit aussieht", sagte Daniel Bernard, Geschäftsleiter bei CrowdStrike. "Unsere Zusammenarbeit mit ExtraHop und Ignition Technology vereint die Leistungsfähigkeit der Falcon-Plattform, die Echtzeit-Netzwerkintelligenz von ExtraHop sowie die regionale Expertise von Ignition, um der Kundschaft einheitliche Transparenz in allen Bereichen der Organisation zu bieten. Gemeinsam helfen wir Organisationen, ihre Vorgehensweise bei der Erkennung, Untersuchung und Reaktion auf Bedrohungen zu transformieren die Geschwindigkeit, die Skalierbarkeit sowie die Ausfallsicherheit bereitzustellen, die das moderne Zeitalter erfordert."

Über ExtraHop

ExtraHop versetzt Unternehmen in die Lage, Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein, mit dem umfassendsten Ansatz für Netzwerkerkennung und -reaktion (NDR).

Seit 2007 half das Unternehmen Organisationen weltweit, mithilfe der umfassendsten Netzwerktelemetrie in Echtzeit Erkenntnisse aus ihren hybriden Netzwerken zu gewinnen. ExtraHop kombiniert NDR, Netzwerkleistungsmanagement (Network Performance Management, NPM), Einbruchserkennung (Intrusion Detection, IDS) sowie forensische Analyse von Netzwerkpaketen in einer einzigen integrierten Konsole für vollständige Netzwerktransparenz und unvergleichlichen Kontext, der datenbasierte Sicherheitsentscheidungen unterstützt. Mit einem leistungsstarken All-in-One-Sensor sowie cloudskaliertem Machine-Learning verbessert die Plattform ExtraHop RevealX die Produktivität von Sicherheitsleitstellen (SOC), reduziert den Aufwand und stärkt Sicherheitsniveaus.

Entfesseln Sie das volle Potenzial der Netzwerkerkennung und -reaktion mit ExtraHop. Weitere Informationen finden Sie auf www.extrahop.com oder folgen Sie uns bei LinkedIn.

