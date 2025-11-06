Die Börsen sind extrem heißgelaufen und viele Anleger sorgen sich um die Bewertung sowie einen potenziellen Abverkauf. Nun hat ein Star-Analyst vor einem solchen Rücksetzer gewarnt. Darum soll es noch im November mit den Kursen deutlich nach unten gehen. Mark Newton von Fundstrat ist vor allem dafür bekannt, das Market-Top 2021 richtig vorhergesagt und den anschließenden Abverkauf korrekt erwartet zu haben. Nun hat der Star-Analyst eine neue und ...

