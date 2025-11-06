DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 05.58 Uhr 36,0 Punkte auf 24.138,0. In den Handel gegangen war er mit 24.156,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.156,0 und das -tief bei 24.071,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 370 Kontrakte.
November 05, 2025 23:59 ET (04:59 GMT)
