© Foto: Richard Drew - AP

Arm überrascht mit starken Zahlen und einem optimistischen Ausblick. Der britische Chip-Designer profitiert vom KI-Boom und plant sogar, eigene Prozessoren zu entwickeln. An der Nasdaq legt die Aktie nachbörslich zu. Der britische Chip-Designer Arm Holdings überraschte mit starken Zahlen und einem optimistischen Ausblick, angetrieben vom ungebremsten Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz. Nach Vorlage der Ergebnisse stieg die Aktie nachbörslich zunächst um 5 Prozent, stabilisierte sich anschließend jedoch bei einem Plus von rund 3 Prozent. Für das laufende Quartal erwartet Arm einen Umsatz von rund 1,23 Milliarden US-Dollar und liegt damit deutlich über den Analystenschätzungen …