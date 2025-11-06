EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Ringmetall steigert Konzernumsatz trotz rückläufiger Rohstoffpreise bei weiterhin robuster Marge



Ringmetall steigert Konzernumsatz trotz rückläufiger Rohstoffpreise bei weiterhin robuster Marge Konzernumsatz um 9,0 Prozent auf 146,1 Mio. EUR gestiegen

EBITDA mit 18,8 Mio. EUR auf Vorjahresniveau

Ausblick mit 180-200 Mio. EUR und EBITDA von 21-28 Mio. EUR bestätigt München, 6. November 2025 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat sich im dritten Quartal 2025 in einem weiterhin rezessiven und kompetitiven Marktumfeld insgesamt gut behauptet. Der Rückgang des organischen Wachstums auf Konzernebene konnte durch Umsatzzuwächse der letzten Akquisitionen trotz weiterhin rückläufiger Rohstoffpreise überkompensiert werden. Geschäftsentwicklung 9M 2025 Mit 146,1 Mio. EUR lag der Konzernumsatz um 9,0 Prozent über der Vorjahresbasis von 134,1 Mio. EUR. Wie bereits in den Vorquartalen wirkten sich rückläufige Rohstoffpreise dämpfend auf die Umsatzerlöse aus. In Europa blieb die Nachfrage insgesamt stabil, Großgebinde-Liner stützten die Entwicklung überdurchschnittlich. Dieser Produktbereich wurde durch den Zukauf des Bereichs Großgebinde-Liner für den Bevölkerungsschutz von der Firma Indutainer im Oktober dieses Jahres weiter ausgebaut. "Durch Akquisitionen wie diese stärken wir den Geschäftsbereich Liner und erhöhen die Resilienz in volatilen Märkten. Zugleich bauen wir mit dem Zukauf innovativer Lösungen wie Indutainer unsere europäische Marktposition aus und nutzen Synergien im Produktionsverbund", erläutert Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 18,8 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Die EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung war mit 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im Berichtszeitraum stellen sich wie folgt dar: IFRS, in TEUR 9M 2025 9M 2024 ? [abs.] ? [%] Umsatzerlöse 146.107 134.078 12.029 9,0% Gesamtleistung (GL) 146.598 133.082 13.516 10,2% Rohertrag 78.428 71.138 7.290 10,2% Rohertragsmarge (auf GL) 53,5% 53,5% 0,0% EBITDA 18.762 18.777 -15 -0,1% EBITDA-Marge (auf GL) 12,8% 14,1% -1,3% EBIT 10.847 12.833 -1.986 -15,5% EBIT-Marge (auf GL) 7,4% 9,6% -2,2%

Entwicklung in den Geschäftsbereichen Der Geschäftsbereich Verschlusssysteme, in dem das Unternehmen Spannringe, Fassdeckel und weitere Zubehörteile für Industriefässer produziert, erzielte einen Umsatz in Höhe von 87,0 Mio. EUR, was einem Anteil von 59,5 Prozent am Konzernumsatz entspricht. Die Umsatzentwicklung reflektiert niedrigere Stahlpreise und eine gedämpfte Nachfrage. Das EBITDA lag bei 14,8 Mio. EUR. Im Geschäftsbereich Liner, in dem Ringmetall Innenhüllen für Industriefässer und andere Verpackungseinheiten sowie Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie (z.B. Bag-in-Box-Systeme) produziert, lag der Segmentumsatz bei 59,1 Mio. EUR, was einem Anteil von 40,5 Prozent am Konzernumsatz entspricht. Die Akquisitionen des Vorjahres sowie die Akquisition der Hutek in Finnland wirkten sich umsatz- und ergebnissteigernd aus. Die Nachfrage nach Großgebinde- und Flüssigkeits-Linern blieb stark. Insbesondere die Entwicklung bei Peak Packaging unterstreicht den positiven Trend. Im Detail zeigte sich die Entwicklung der Geschäftsbereiche wie folgt: IFRS, in TEUR 9M 2025 Verschlusssysteme Umsatzerlöse 86.967 Gesamtleistung (GL) 87.074 EBITDA 14.767 EBITDA-Marge (auf GL) 17,0% Liner Umsatzerlöse 59.140 Gesamtleistung (GL) 59.524 EBITDA 9.381 EBITDA-Marge (auf GL) 15,8%



Ausblick 2025 Der Vorstand bestätigt abermals die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz von 180 bis 200 Mio. EUR und einem EBITDA von 21 bis 28 Mio. EUR. Der Prognose liegen unveränderte Rohstoffpreise zugrunde. Nicht enthalten sind Effekte potenzieller weiterer Akquisitionen, einschließlich damit verbundenen Transaktionskosten. Das Marktumfeld für weitere Zukäufe wird positiv bewertet. Die Ringmetall sieht sich gut aufgestellt, attraktive Chancen zu nutzen. Weitere Informationen: www.ringmetall.de .

Kontakt: Ringmetall SE Telefon: +49 (0) 89 45 220 98 0 E-Mail: ir@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien, der Türkei sowie China und den USA vertreten.



