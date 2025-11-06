Der Fastfood-Riese McDonald's hat sich im dritten Quartal besser geschlagen als erwartet. Die Börse reagiert mit einem Kurssprung von gut +2% auf über 305 US$. Doch ist das nur ein kurzer Hype oder der Beginn einer neuen Aufwärtsphase? Solides Wachstum trotz schwierigem Umfeld Wie das Unternehmen am Mittwoch vor Börsenstart mitteilte, stiegen die Erlöse im Zeitraum Juli bis September um 3% auf 7,1 Milliarden US$. Wechselkursbereinigt ergibt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de