Der Social-Media-Konzern sorgt am Mittwochabend mit einem überraschend starken Quartalsergebnis und einem neuen KI-Deal für Aufsehen: Nach Handelsschluss legte die Snap-Akite zweistellig zu.Snap meldete für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg von 10 Prozent auf 1,51?Milliarden US-Dollar - mehr als von Analysten erwartet. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 10?Cent doppelt so hoch wie die Marktschätzungen. Das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) übertraf ebenfalls die Prognosen deutlich. Für das laufende vierte Quartal rechnet Snap mit einem Umsatz zwischen 1,68 und 1,71?Milliarden US-Dollar - auch das liegt über dem Analystenkonsens. Ein echter Kurstreiber ist jedoch der …