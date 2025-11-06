Die Aktie des Elektroauto-Herstellers BYD hat seit dem Hoch rund 41 Prozent korrigiert. Die vor kurzem gemeldeten Zahlen für das dritte Quartal konnten dem Papier keine Unterstützung liefern. Wie geht es mit der Aktie weiter?Die Zahlen für das dritte Quartal haben die Investoren nicht komplett überzeugt. Der Elektroauto-Hersteller hat nach wie vor mit dem harten Wettbewerb in China zu kämpfen. Ergebnis: Der Umsatz fiel im dritten Quartal im Jahresvergleich um gut 3 Prozent auf knapp 195 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...