DOW JONES--Rational hat im dritten Quartal auch dank eines starken Wachstums auf dem Heimatmarkt den Umsatz gesteigert und die Markterwartungen erfüllt. Bei den Gewinnkennziffern konnte der Großküchenausstatter sogar etwas besser abschneiden als erwartet. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Rational AG.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 6 Prozent auf 312 Millionen Euro. Besonders gut lief es in Deutschland, wo Rational den Umsatz den weiteren Angaben zufolge in den drei Monaten um 30 Prozent steigern konnte. Das EBIT stieg im Konzern um 4 Prozent auf 80,9 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha nur knapp 78 Millionen Euro erwartet. Die entsprechende Marge betrug 25,9 Prozent nach 26,4 Prozent im Vorjahr. Analysten hatten nur 25,0 Prozent erwartet.

Unter dem Strich verdiente Rational 62,8 Millionen Euro nach 61,6 Millionen im Vorjahreszeitraum. Hier wurde am Markt nur mit 60 Millionen Euro gerechnet.

Für das laufende Gesamtjahr rechnet Rational weiter mit einem Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die EBIT-Marge soll zwischen 25 und 26 Prozent liegen, nach 25,9 Prozent im Vorjahr.

