DJ DocMorris announces the start of the tender offer period for its Outstanding Convertible Bonds due 2026
DocMorris AG / Key word(s): Bond DocMorris announces the start of the tender offer period for its Outstanding Convertible Bonds due 2026 2025-11-06 / 07:00 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frauenfeld, 6 November 2025 Press release DocMorris announces the start of the tender offer period for its Outstanding Convertible Bonds due 2026 After publication of the Offer Notice on 22 October 2025 and the end of the cooling-off period, DocMorris announces the start of the tender offer period for its Outstanding Convertible Bonds due 2026. The Tender Offer price for each of the Outstanding Convertible Bonds due 2026 amounts to CHF 1,035 per bond, corresponding to 103.50% of the par value, plus accrued and unpaid interest. The tender offer period starts today and is expected to expire on 12 November 2025 at 4:00pm CET. Settlement of the Tender Offer is expected to occur on 17 November 2025. The bonds are listed and traded on SIX Swiss Exchange (ISIN: CH1210198169; SSN: A3K86S). This press release is not an offer for the repurchase of the Outstanding Convertible Bonds due 2026 but only discloses the most important terms of the planned Tender Offer. The Tender Offer is solely made based on the Tender Offer notice published on 22 October 2025 in accordance with Swiss Tender Offer rules. Investors and analyst contact Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability Email: ir@docmorris.com, phone: +41 52 560 58 10 Media contact Torben Bonnke, Director Communications Email: media@docmorris.com, phone: +49 171 864 888 1 Agenda 20 January 2026 Full-year 2025 revenue 19 March 2026 Full-year 2025 results and outlook 2026 (conference call/webcast) 16 April 2026 Q1/2026 Trading update 12 May 2026 Annual General Meeting, Zurich
DocMorris The Swiss-based DocMorris AG is a leading company in the fields of online pharmacy, telemedicine and marketplace with strong brands in Germany and other European countries. Deliveries are mainly from the highly automated logistics centre in Heerlen, the Netherlands. TeleClinic is Germany's largest telemedicine platform, connecting patients with more than 5,000 physicians. DocMorris operates leading marketplaces for health and personal care products in Southern Europe. With its broad range of products and services, DocMorris is pursuing its vision of becoming the leading digital health companion for everyone to manage their health in one click. Around 1,600 employees in Germany, the Netherlands, Spain, France, Portugal and Switzerland generated an external revenue of CHF 1,085 million serving more than10 million active customers in 2024. The shares of DocMorris AG are listed on the SIX Swiss Exchange (securities number 4261528, ISIN CH0042615283, ticker DOCM). For further information, please visit corporate.docmorris.com.
