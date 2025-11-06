EQS-News: SkyReels / Schlagwort(e): Produkteinführung

Die neuen SkyReels werden offiziell vorgestellt



06.11.2025 / 07:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SINGAPUR, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 4. November ging die KI-Plattform zur Erstellung von Videos New SkyReels offiziell an den Start. Sowohl die Web- als auch die mobile App-Version sind jetzt vollständig verfügbar und ermöglichen Nutzern auf der ganzen Welt, ihre Kreativität jederzeit und überall zu entfesseln sowie mühelos professionelle Inhalte zu produzieren. "One-stop" und "multi-modal" - zwei Fähigkeiten, die in der aktuellen KI-Welle häufig zu hören sind - werden in SkyReels auf die nächste Stufe gehoben. Dies stellt die Kernpositionierung und den einzigartigen Wettbewerbsvorteil von SkyReels dar. Auf der Modellseite integriert SkyReels die weltweit führenden multimodalen KI-Modelle, darunter Google VEO 3.1, Sora 2, Runway, Nano Banana, GPT Image und Seedream 4.0. Was die Funktionalität betrifft, so bietet es eine umfassende Suite von KI-Tools aus einer Hand, die es Nutzern ermöglichen, mit Leichtigkeit Bilder, Videos, digitale Menschen und Musik zu erzeugen. Die wichtigsten Aktualisierungen des V3-Modells und dessen fünf Kernfunktionen sind nun nahtlos in SkyReels integriert - ein echtes Zeichen unseres Engagements für Nutzer. SkyReels V3 stellt eine Reihe multimodaler Videogenerierungsmodelle dar, die Videos aus Bild-, Audio- oder Videoreferenzen erstellen können. Alle Modelle der Serie basieren auf einem einheitlichen multimodalen vortrainierten In-Context-Learning-Framework (ICL), gefolgt von einer aufgabenspezifischen Feinabstimmung für verbesserte Optimierung und Anpassungsfähigkeit. Zu den wichtigsten Funktionen dieses Updates gehören die grenzenlose Leinwand, digitale Menschen, Vorlagenfunktionalität, Expertenagenten, Videoerweiterung und Stilisierung - alles, um die Erstellung auf professionellem Niveau mühelos zu gestalten. Schließen Sie sich Nutzern auf der ganzen Welt an, entdecken Sie SkyReels und laden Sie die mobile App herunter:

https://www.skyreels.ai 1. Limitless Canvas: Verabschieden Sie sich von komplizierten Prozessen und definieren Sie mit der grenzenlosen Leinwand die kreative Erstellung mit AI neu Mit diesem SkyReels-Update sind nun alle KI-Funktionen und die weltweit führenden KI-Modelle nahtlos in einen einzigen kreativen Arbeitsbereich integriert. Eine einzige Leinwand dient als All-in-One-KI-Tool, mit dem Bilder, Videos, Musik sowie andere multimodale Inhalte mühelos zusammengeführt werden können. Auf dem "Limitless Canvas" ist jedes Element, das Sie sehen, ein lebendiger, interaktiver Baustein - was Sie sehen, ist das, was Sie erhalten, mit Effekten, die in Echtzeit gerendert werden. 2. Agent-Funktion: Generieren und liefern Sie sofort professionelle Lösungen - "füllen Sie einfach die Lücken aus" Der neue SkyReels stellt den Agentic-Copilot-Modus vor, ein leistungsstarkes intelligentes System mit zwei Kernen, das multimodale Ein- und Ausgaben unterstützt. Es ist so konzipiert, dass es den Bedürfnissen von Nutzern gerecht wird, von schnellen kreativen Einfällen bis hin zu komplexen professionellen Aufgaben. In Zukunft werden diese Agenten auch in der Lage sein, nahtlos miteinander zusammenzuarbeiten: Super Agent (ein All-in-One-Kreativassistent): Ein vielseitiger kreativer Partner, der jederzeit und überall aktiviert werden kann. Ganz gleich, ob die Nutzer Anregungen in natürlicher Sprache geben, Bilder hochladen oder Audio- und Videolinks teilen, der Super Agent interpretiert multimodale Eingaben schnell und hilft beim Verstehen, Erzeugen sowie Verarbeiten von Inhalten. Expert Agents (28 Branchenexperten): Ein professionelles Team, das vier Kernbereiche abdeckt. Wann immer Nutzer eine Marketingstrategie, E-Commerce-Aktivitäten, Avatar-Erstellung oder die Entwicklung einer Geschichte benötigen, können sie den entsprechenden Experten in der Agentenbibliothek finden. Diese Experten bieten fundierte sowie intelligente Unterstützung, um professionelle Aufgaben effizient zu erledigen. 3. Videovorlagen: "What You See Is What You Get" (was Sie sehen, erhalten Sie), mit beeindruckenden und zuverlässigen Ergebnissen - ein Segen für Marketingfachkräfte SkyReels ist eine KI-gestützte Engine für visuelle Inhalte. Von intelligenten Postern über Produkt-B-Roll-Videos bis hin zu audiovisuellen Anzeigen kann alles mit nur einem Klick über In-App-Vorlagen erstellt werden. Die Vorlagenbibliothek umfasst nahezu 10 Hauptkategorien sowie über 150 Vorlagen, die eine schnelle Erstellung von Bildern und Videos ermöglichen. Es unterstützt eine breite Palette von Anwendungen, von der Plakatgestaltung und E-Commerce-Produktvisualisierung bis hin zu Produktdemovideos und KI-gesteuerten digitalen menschlichen Erzählungen. Das erleichtert Nutzern, verschiedene Anforderungen an die Inhaltserstellung zu erfüllen. 4. Digitale Avatare, die miteinander sprechen: Das weltweit erste digitale Menschenmodell für Mehrpersonen- und Mehrfachdialoge mit nur einer Kamera SkyReels V3 ist das erste Digital-Human-Modell der Branche, das mit nur einer Kamera Mehrpersonen-Dialoge über mehrere Gesprächsrunden führen kann. Das Sprachtiming und der Sprachrhythmus jedes Charakters können präzise gesteuert werden und ermöglichen so natürliche, flüssige Interaktionen, die ein wirklich realistisches Gesprächserlebnis bieten. Die Digital-Human-Funktionen von SkyReels V3 unterstützen die Lippensynchronisation in allen Szenarien. Sie ermöglichen lippensynchrones Sprechen für eine einzelne Person auf Basis von Bildern oder Videos sowie lippensynchrones Sprechen für mehrere Personen über mehrere Gesprächsrunden auf Basis von Bildern. Das System unterstützt eine kontinuierliche Lippensynchronisation von bis zu 4 Minuten und bietet eine breite Palette von Kamerabewegungsoptionen. Zusätzlich zu Mehrpersonen-Dialogen über mehrere Gesprächsrunden wurden die Funktionen zur Erstellung einzelner digitaler Menschen erweitert. Die Funktion bietet 32 Kamerabewegungskombinationen und -optionen, die ein breites Spektrum an Erzählstilen und visuellen Ausdrucksformen ermöglichen. 5. Erweiterung und Stilisierung von Videos: Gestalten Sie Ihre Kreationen spannender und wettbewerbsfähiger Die Videoverlängerungsfunktion von SkyReels V3 geht über den traditionellen Ansatz der "Einzelschussverlängerung" hinaus. Sie kann auf intelligente Weise die nächste Aufnahme und den Inhalt der Szene auf der Grundlage der Videosemantik und der Benutzereingaben vorhersagen. Derzeit unterstützt SkyReels eine breite Palette von Aufnahmeübergängen, darunter Cut-In, Cut-Out, Reverse Shot, Multi-Angle und Cut Away. Es kann automatisch längere Sequenzen mit kohärentem Erzählfluss und visueller Kontinuität generieren, die Komposition der Aufnahmen verbessern sowie dem Filmmaterial einen dynamischeren, filmreifen Charakter verleihen. Mit seinen selbst entwickelten großen Modellen, der außergewöhnlichen Benutzerfreundlichkeit und den robusten Workflow-Integrationsmöglichkeiten treibt SkyReels die KI-Videoproduktion in eine "barrierefreie Ära der kreativen Generierung" und läutet ein neues Kapitel in der Revolution der KI-Videoproduktivität ein. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813151/1.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2813055/Video1_CHAT.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813060/2.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2813056/Video2.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2813057/Video3.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2813058/Video4.mp4 View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-neuen-skyreels-werden-offiziell-vorgestellt-302606702.html



06.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News