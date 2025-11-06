The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2025
ISIN Name
DE000HVB44Q8 UC-HVB 40
DE000DK0YBB8 DEKA DL FESTZINS 20/25
CH0572899091 RAIF.SCHWEIZ 20/25
XS2338398253 KAISA GR.HLD 21/25
FR001400H8D3 ARVAL SERV.L 23/25 MTN
DE000DK010U1 DEKA MTN IS.S.7780
IT0005675977 AVIO S.P.A. ANR
DE000A190NE4 M.B.INT.FIN. 18/25MTN
AT0000A1GQU9 ERSTE GP BNK 15-25MTN1467
DE000BRL9485 NORDLB IS. 14/25
