Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 06
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|05/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|268223.58
|6.0954
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|05/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|82099650.00
|503732924.06
|6.1356
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|05/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19294576.81
|5.6749
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|05/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|267989.81
|6.1069
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|05/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19414377.00
|117388706.41
|6.0465
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|05/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1459935.64
|5.352
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|05/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|248044234.29
|6.8502
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|05/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30501305.34
|5.9573
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|05/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|50500000.00
|258315706.37
|5.1152
