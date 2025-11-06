VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 06
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-05
|NL0009272749
|3938777.000
|383619022.86
|97.3955
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-05
|NL0009272772
|513000.000
|37735872.12
|73.5592
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-05
|NL0009272780
|360000.000
|30741549.22
|85.3932
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-05
|NL0009690239
|8310404.000
|316907098.55
|38.1338
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-05
|NL0009690247
|2598390.000
|44939075.73
|17.2950
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-05
|NL0009690254
|2426537.000
|30293910.98
|12.4844
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-05
|NL0010273801
|2681000.000
|51365127.46
|19.1589
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-05
|NL0010731816
|858000.000
|73254930.51
|85.3787
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-05
|NL0011683594
|81350000.000
|3683800354.12
|45.2833
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-05
|NL0010408704
|30303010.000
|1102566299.82
|36.3847
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-05
|NL0009272764
|318000.000
|20092123.78
|63.1828
