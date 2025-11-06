Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 06
[06.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|05.11.25
|LU2941599081
|23,962,873.00
|EUR
|0
|244,950,929.12
|10.2221
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|05.11.25
|LU2941599248
|1,630,979.00
|USD
|0
|16,876,018.13
|10.3472
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|05.11.25
|LU2941599834
|838,122.00
|GBP
|0
|8,505,643.43
|10.1485
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|05.11.25
|LU2994520851
|12,284,016.00
|USD
|10,000.0000
|126,913,697.10
|10.3316
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|05.11.25
|LU2994520935
|1,088,770.00
|USD
|0
|11,003,057.91
|10.106
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|05.11.25
|LU2994521073
|63,755.00
|USD
|0
|650,494.81
|10.203
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|05.11.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|251,116.43
|10.0447
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|05.11.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,220.33
|10.0245
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|05.11.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|99,964.21
|9.9964
