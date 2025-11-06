Heidelberg Materials konnte seinen Umsatz und Gewinn im dritten Quartal steigern. CEO von Achten betont Wachstumskurs trotz Unsicherheiten. Die Aktie zeigte sich zuletzt stark, Analysten sind optimistisch.Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im dritten Quartal Umsatz und operativen Gewinn steigern können. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender bei Heidelberg Materials meinte dazu: "Wir haben unseren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt, trotz anhaltender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten." Insbesondere Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen hätten dazu beigetragen, dass das Unternehmen sein Ergebnis verbessern konnte. Das im DAX notierte Unternehmen …

