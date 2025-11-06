(Montreal, 5. November 2025) - OR Royalties Inc. (das "Unternehmen" oder "OR Royalties") (OR: TSX & NYSE) gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat eine Dividende für das vierte Quartal 2025 in Höhe von 0,055 US-Dollar pro Stammaktie genehmigt hat. Die Dividende wird am 15. Januar 2026 an die Aktionäre ausgezahlt, die zum Geschäftsschluss am 31. Dezember 2025 im Aktienregister eingetragen sind. Diese Dividende ist eine "berechtigte Dividende" im Sinne des Einkommensteuergesetzes (Kanada).

Für Aktionäre mit Wohnsitz in Kanada wird der Gegenwert in kanadischen Dollar auf der Grundlage des von der Bank of Canada am 31. Dezember 2025 veröffentlichten Tageskurses ermittelt.

Das Unternehmen möchte seine nicht registrierten wirtschaftlichen Aktionäre daran erinnern, dass sie nach der Namensänderung und der Zuweisung einer neuen CUSIP-Nummer ab dem 8. Mai 2025 möglicherweise ein neues Anmeldeformular einreichen müssen, um weiterhin am Dividendenreinvestitionsplan des Unternehmens (der "Plan") teilnehmen und von dem im Rahmen des Plans angebotenen Rabatt von 3 % profitieren zu können.

Nicht registrierte wirtschaftliche Anteilseigner, die am Plan teilnehmen möchten, sollten sich an ihren Finanzberater, Broker, Wertpapierhändler, ihre Bank oder ein anderes Finanzinstitut wenden, das ihre Stammaktien hält, um sich über die geltende Anmeldefrist zu erkundigen und die Anmeldung zum Plan zu beantragen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://orroyalties.com/dividends/drip/. Aktionäre werden gebeten, sich für Informationen zur Anmeldung oder sonstige Anfragen an unsere Transferstelle unter 1-800-387-0825 (gebührenfrei in Kanada) odershareholderinquiries@tmx.com zu wenden.

Die Teilnahme am Plan befreit die Aktionäre nicht von der Steuerpflicht für Dividenden, die im Rahmen des Plans in Stammaktien reinvestiert werden. Aktionäre sollten sich hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen ihrer Teilnahme am Plan unter Berücksichtigung ihrer besonderen Umstände an ihren Steuerberater wenden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein Edelmetall-Lizenz- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbauregionen konzentriert, darunter Kanada, die Vereinigten Staaten und Australien. OR Royalties nahm seine Tätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Lizenzen, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Kernprojekt, die 3-5 %ige Nettoschmelzabgabe auf den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Ltd., eine der größten Goldminen der Welt, getragen.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Tel.: (514) 940-0670 x116

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@ORroyalties.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel.: (514) 940-0670 x105

E-Mail: htaylor@ORroyalties.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass das Unternehmen bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung. In dieser Pressemitteilung können diese zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem Kommentare zu den Direktoren und Führungskräften des Unternehmens, Informationen darüber, dass alle Bedingungen für die Zahlung der Dividende erfüllt sein werden und dass diese Dividende weiterhin eine "berechtigte Dividende" im Sinne des Income Tax Act (Kanada) sein wird, enthalten. Wörter wie "können", "werden", "würden", "könnten", "erwarten", "glauben", "planen", "voraussehen", "beabsichtigen", "schätzen", "fortsetzen" oder die negativen oder vergleichbaren Begriffe sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunftsform und im Konditional verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, darunter die Annahme, dass die Finanzlage des Unternehmens weiterhin günstig bleibt. Das Unternehmen hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, sich letztendlich als unrichtig erweisen können, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit beeinflussen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im aktuellen Jahresbericht von OR Royalties, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und elektronisch unter dem Emittentenprofil von OR Royalties auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com sowie bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und elektronisch unter dem Emittentenprofil von OR Royalties auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen von OR Royalties zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. OR Royalties lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81710Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81710&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68390D1069Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20126378-or-royalties-dividende-vierte-quartal-2025