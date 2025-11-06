Der Baustoffriese Heidelberg Materials konnte den Umsatz im dritten Quartal des laufenden Jahres leicht auf 5,8 Milliarden Euro steigern. Bei dem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbuchte der DAX-Konzern einen Zuwachs in Höhe von 4,8 Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro, womit die Analystenprognosen erfüllt werden konnten.Das Unternehmen begründete das solide Ergebnis in einem herausfordernden Umfeld in erster Linie mit Preiserhöhungen sowie Kosteneinsparungen. ...

