Das Netz vergisst nichts. Ob peinliches Foto aus dem letzten Urlaub oder dummer Kommentar auf Social Media - das Gedächtnis des Internets ist unendlich und gnadenlos. Das wissen mittlerweile die meisten. Nur Politiker nicht.Es ist August. Ende August. Der August des Jahres 2023. Friedrich Merz ist mit der CDU in der Opposition. Die Ampel regiert Deutschland. Die Stimmung im Land ist durchwachsen. Olaf Scholz hat sich im ZDF-Sommerinterview als "Tempomacher" der Regierung bezeichnet. Robert Habeck ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.