BÖRSE AKTUELL: US-Aktien erholen sich leicht (06.11.25)

US-Börsen erholen sich leicht: Der S&P 500 und Nasdaq legten moderat zu, bleiben aber anfällig für Rücksetzer - Anleger warten auf neue geldpolitische Signale.

Rohstoffe und Währungen in Bewegung: Ölpreise stabilisieren sich unter 60 USD, Gold und Silber steigen leicht. Gleichzeitig verliert der US-Dollar an Stärke, was Rohstoffe unterstützt.

Unternehmenszahlen treiben Märkte: Starke Quartalsberichte von Qualcomm, Arm und Snapchat beleben die Technologiewerte, während geopolitische Themen (China, Venezuela, BoJ) für Unsicherheit sorgen.

Die US-Börsen konnten im gestrigen Handel einen Teil ihrer jüngsten Verluste wettmachen. Der S&P 500 legte um 0,37 - zu, während der Nasdaq um 0,65 - stieg. Dennoch gaben die Futures im Verlauf einen Teil der Gewinne wieder ab - ein gemischtes Signal für die heutige Eröffnung.

Marktbericht Börse Asien: Uneinheitliche Entwicklung

An den asiatischen Börsen zeigte sich ein gemischtes Bild. Der Nikkei 225 fiel um 0,5 - während die chinesischen Indizes (CHN.Cash und CH50) über 1 - zulegten. Anleger reagierten auf neue Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung sowie stabile Exportzahlen.

Rohstoffe im Fokus: Öl und Edelmetalle

Ölpreise zeigen eine leichte Erholung von 0,35 - bleiben aber mit einem WTI-Preis unter 60 USD weiter unter Druck. Gold stieg um 0,2 - und notiert knapp unter der Marke von 4.000 USD, während Silber mit +0,7 - die 48 USD-Marke überschritt. Anleger suchen weiterhin Sicherheit in Edelmetallen.

Devisenmarkt: US-Dollar schwächer

Der US-Dollar verliert an Stärke. Das EUR/USD-Paar kletterte wieder über 1,15, AUD/USD über 0,65 und GBP/USD verteidigt die Marke von 1,30. Diese Entwicklung stützt die Rohstoffpreise und Aktienmärkte außerhalb der USA...

