DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.13 Uhr um 3 Ticks auf 129,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,05 Prozent und das -tief bei 128,99 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.379 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 16 Ticks auf 115,22 Prozent - der Bobl-Future um 1 Tick auf 118,05 Prozent.

