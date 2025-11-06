EQS-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

Positives operatives Ergebnis trotz herausforderndem Marktumfeld



Die A.S. Création Tapeten AG veröffentlichte heute die Zwischenmitteilung zum 30. September 2025.



Umsatzrückgang im dritten Quartal leicht reduziert

Vor dem Hintergrund der weiterhin angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage mit hoher geopolitischer Unsicherheit, anhaltender Konsumzurückhaltung sowie rückläufiger Branchennachfrage verzeichnete A.S. Création in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatzrückgang von 6,5 % bzw. 5,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Der Konzernumsatz reduzierte sich von 86,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum auf 80,8 Mio. € in den ersten drei Quartalen 2025. Damit hat sich der Umsatz-rückgang im dritten Quartal gegenüber den beiden Vorquartalen abgeschwächt.



Deutlich verbesserte Ertragslage gegenüber Vorjahr

Trotz rückläufiger Umsätze konnte das Unternehmen seine Ertragskraft im Berichtszeitraum steigern: Operatives Ergebnis (EBIT): +0,6 Mio. € (Vorjahr: -5,6 Mio. €)

Ergebnis nach Steuern: -0,3 Mio. € (Vorjahr: -5,0 Mio. €) Wesentliche Treiber dieser Entwicklung waren eine verbesserte Rohertragsmarge von 53,8 % (+4,5 Prozentpunkte), ein reduzierter Personalaufwand sowie ein konsequentes Kostenmanagement. Das negative Ergebnis nach Steuern resultiert aus der Neubewertung latenter Steueransprüche im Zuge der schrittweisen Senkung des Körperschaftsteuersatzes in Deutschland ab 2028.



Prognose aus heutiger Sicht erreichbar

Im Hinblick auf die wesentlichen Steuerungsgrößen hatte der Vorstand im Konzernabschluss 2024 folgende Prognosekorridore für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht: Konzernumsatz: 100 Mio. € bis 120 Mio. €

Bereinigtes operatives Ergebnis: -2,0 Mio. € bis +2,5 Mio. €

Bereinigtes Ergebnis nach Steuern: -2,0 Mio. € bis +1,5 Mio. € Auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2025 wird die Prognose aus heutiger Sicht als erreichbar eingeschätzt. Der Konzernumsatz dürfte sich voraussichtlich am unteren Ende des Prognosekorridors bewegen. Die Ergebnisentwicklung liegt nach aktuellem Stand im mittleren Bereich der Erwartungen.





Gummersbach, 06. November 2025





A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand









Kontakt:

Michael Rockenbach

Vorstand Finanzen und Controlling

Südstr. 47

D-51645 Gummersbach

Telefon +49-2261-542 388

Fax +49-2261-542 304

E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de



