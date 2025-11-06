NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 1035 Euro auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain attestierte dem Großküchenausrüster am Donnerstag ein ordentliches drittes Quartal. Beim operativen Gewinn (Ebit) seien die Erwartungen um drei Prozent übertroffen worden. Die Bruttomarge sei mit rund 58 Prozent relativ solide./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0007010803

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.