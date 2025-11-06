Er soll ein Baustein sein gegen den Papierkram: der digitale Fahrzeugschein. Was dazu geplant ist - und was digital sonst noch kommen soll. Beim Autofahren muss er immer mit dabei sein: der Fahrzeugschein. Viele haben ihn im Handschuhfach oder hinter der Sonnenblende - oder aber vergessen ihn zu Hause. Nun soll es möglich sein, den Fahrzeugschein auf dem Smartphone hochzuladen. Dazu starten Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und Bundesdigitalminister ...

