Bei KI sind prüfbare Zahlen out, Metriken wie Token-Verbrauch in. Wir nehmen drei moderne Kennzahlen unter die Lupe und erklären, wie sie Befürchtungen einer Blase befeuern. Sam Altman steht vor einem Problem. Genauer gesagt: einem 1,4 Billionen US-Dollar schweren Problem. Diese Summe muss der OpenAI-Chef in den nächsten Jahren aufbringen, um die Verträge für Rechenkapazität, die sein KI-Startup in den vergangenen Monaten abgeschlossen hat, bedienen ...

