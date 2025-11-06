Anzeige
Donnerstag, 06.11.2025
Kanadas neuer Technologie-Champion: Telescope erhält bis zu 3,36 Mio. $ staatliche Förderung
PR Newswire
06.11.2025 09:18 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 06

[06.11.25]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE00BN4GXL63 10,117,633.00 EUR 350,000.00 100,073,618.10 9.891
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,106,814.44 99.3227
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,321,308.89 111.9087
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,409,635.80 120.7104
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE00BN0T9H70 52,303.00 GBP 0 6,126,874.85 117.1419
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE00BKX90X67 55,979.00 EUR 0 6,143,843.77 109.7527
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE00BKX90W50 15,507.00 CHF 0 1,520,938.56 98.0808
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE000L1I4R94 1,789,086.00 USD 0 20,866,401.81 11.6632
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,445,091.79 10.3656
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 479,963.13 11.8594
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 416,907,431.72 112.3574
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,774,164.13 10.322
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,054,202.88 11.1979
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,866,020.69 10.7195
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 811,770.04 11.0323
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,835,806.26 12.6226
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE000YMBL844 2,241,357.00 USD 0 23,354,499.24 10.4198
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 681,074.57 10.5713
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE000CCQKON9 2,034,999.00 EUR 0 20,581,773.34 10.1139
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,579.31 10.1058
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,417,053.20 10.6217
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
05.11.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,254,539.79 10.0855

