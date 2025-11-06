Inmitten eines wahren IPO-Rausches im Kryptosektor schlägt Ripple einen unerwarteten Haken. Das Fintech-Unternehmen hinter der Digitalwährung XRP hat keinerlei Pläne für einen baldigen Börsengang und zerschlug somit die jüngsten Gerüchte. "Kein Plan, keine Timeline", erklärte Ripple-Präsidentin Monica Long unmissverständlich auf der hauseigenen Swell-Konferenz in New York.Während Konkurrenten wie der Stablecoin-Emittent Circle, die Börsen Bullish und Gemini oder der Blockchain-Kreditgeber Figure ...Den vollständigen Artikel lesen ...
