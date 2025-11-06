Köln/Berlin (ots) -Mit einer einfachen Geste große Wirkung erzielen: Seit März 2025 können Fahrgäste der europäischen Taxi-App "Freenow by Lyft" ihren Fahrpreis über die Option "Aufrunden und Spenden" auf den nächsten vollen Euro erhöhen. Die Differenz geht direkt an den ASB-Wünschewagen, der schwerstkranken Menschen letzte Herzenswünsche erfüllt.Die Bilanz ist erfreulich: Seit Kooperationsbeginn mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) zählt Freenow rund 295.000 Spenden von rund 37.000 Nutzer:innen. So kamen bisher knapp 150.000 Euro für das Herzensprojekt des ASB zusammen.Der ASB-Wünschewagen wird ausschließlich aus Spenden und Eigenmitteln finanziert. Seit 2014 erfüllen ehrenamtliche Helfer:innen letzte Wünsche von Menschen in ihrer letzten Lebensphase - von einem Besuch am Meer bis zur Fahrt zum Lieblingsverein.Freenow-Kund:innen können weiter Gutes tunDie "Aufrunden und Spenden"-Aktion für den ASB-Wünschewagen läuft seit März 2025 und geht weiter. Der ASB-Bundesvorsitzende Knut Fleckenstein betont: "Diese Partnerschaft zeigt, was möglich ist, wenn Wirtschaft und Wohlfahrt an einem Strang ziehen. Freenow hilft uns, das Leben von schwerstkranken Menschen ein Stück heller zu machen - und schafft zugleich Bewusstsein dafür, dass gesellschaftliches Engagement kein Anhängsel, sondern Teil verantwortungsvollen Unternehmertums ist. Mein herzlicher Dank gilt allen, die über die Freenow-App aufgerundet haben - jede einzelne Spende trägt dazu bei, letzte Wünsche wahr werden zu lassen."Tim Erhardt, Public Policy Lead bei Freenow by Lyft, sagt: "Es freut mich zu sehen, dass unsere Fahrgäste diese Aktion so zahlreich unterstützen und dass sie auf diese Weise, in Zusammenarbeit mit dem ASB, andere Menschen glücklich machen. Freenow leitet die Spenden vollständig an den ASB weiter, und wir sind stolz, damit dieses wundervolle Projekt unterstützen zu können."So funktioniert "Aufrunden und Spenden"Die Spendenoption erscheint in der Freenow-App beim Abschluss jeder Taxibuchung. Wer sie aktiviert, rundet seinen Fahrpreis automatisch auf den nächsten vollen Euro auf. Die Differenz geht ohne Abzug an den ASB-Wünschewagen. Alternativ kann die Funktion dauerhaft im Nutzerprofil gespeichert werden. Durchschnittlich spenden Fahrgäste 49 Cent pro Fahrt - und diese Möglichkeit wurde bis Oktober 2025 fast 295.000 Mal genutzt.Informationen zum Arbeiter-Samariter-BundDer Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ist eine bundesweit tätige, parteipolitisch und konfessionell unabhängige Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation. Seit über 130 Jahren engagiert sich der ASB für Menschen in Not - von Rettungsdienst und Katastrophenschutz über Pflege und Soziale Dienste bis hin zur Kinder- und Jugendhilfe. Mit rund 1,5 Millionen Mitgliedern und über 20.000 Ehrenamtlichen leistet der ASB bundesweit schnelle und kompetente Hilfe getreu dem Motto: "Wir helfen hier und jetzt."Informationen zu Freenow by LyftFreenow by Lyft ist eine europäische Taxi-App mit umfassenden Mobilitätsoptionen in neun europäischen Märkten und über 180 Städten. Millionen von Nutzer:innen können über eine einzige App auf Taxis, Mietwagen, Carsharing, E-Scooter, E-Bikes, E-Mopeds und öffentliche Verkehrsmittel zugreifen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hamburg und wird von CEO Thomas Zimmermann geleitet. Im Juli 2025 wurde Freenow von Lyft, einer globalen Mobilitätsplattform, übernommen. Lyft bietet Ride-Hailing, Taxis, Mietwagen, Chauffeurdienste, Carsharing, Fahrräder und E-Scooter auf vier Kontinenten an - mit Milliarden von Fahrten weltweit. Gemeinsam tragen Freenow und Lyft dazu bei, eine besser vernetzte Welt mit vielfältigen Mobilitätsoptionen für alle zu schaffen. Hier können Sie die Freenow-App herunterladen: https://www.free-now.com/de/Pressekontakt:Diana ZinklerFachbereichsleitung Kommunikation und Public AffairsArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Telefon: 030/2325786-122Mobil: 0152/247 552 09E-Mail: d.zinkler@asb.dePressekontakt Freenow:Faktor 3 AG (Elternzeitvertretung)PR & Communications Agency of FreenowTelefon: +49 (040) 679446-6720E-Mail: freenow@faktor3.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6532/6152549