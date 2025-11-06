Apple - AAPL: CEO Tim Cook erwartet Rekord-XMAS-Quartal!

Jahresendrallye bei der Apple-Aktie?

Kooperation mit Googles Gemini soll Apples KI-Rückstand beenden. Ist Sprachassistentin Siri bald in der Spur? Kursziel 300 USD!

Apple (AAPL) - ISIN US0378331005

Rückblick: Bei einem Halbjahresplus von etwas über 28 Prozent im Aufwärtstrend orientierte sich die Apple-Aktie eng am 9er-EMA. Bei den letzten Quartalszahlen enttäuschte der Iphone-Hersteller. Infolge von Gewinnmitnahmen korrigierte das Wertpapier, stablisierte sich aber punktgenau an der im Chart rot eingezeichneten Linie und formiert mit den letzten drei Tageskerzen den Ansatz einer Seitwärtsrange.

Apple-Aktie: Chart vom 05.11.2025, Kürzel: AAPL Kurs: 270.14 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Chartformation sieht technisch sehr sauber aus. Der Bruch der Widerstandlinie wäre ein klares Kaufsignal mit Kursziel bei 300 USD nach Measured Move.

Mögliches bärisches Szenario

Wer in den Nachrichten nach Krisenzenarien sucht, wird angesichts des aktuellen Shutdown in den USA schnell fündig. Vorsichtige Trader würden ein Verletzen der Unterstützungslinie bei der Apple-Aktie als Warnzeichen interpretieren und entsprechend die Reißleine ziehen.

Meinung

Apple hat wieder abgeliefert: Mit einem Quartalsumsatz von rund 102.5 Milliarden USD und einem Gewinn je Aktie von 1.85 USD übertrifft der Konzern deutlich die Erwartungen. Auch das Gesamtjahr glänzt mit einem Rekordumsatz von 416 Milliarden USD. Besonders stark läuft die Service-Sparte, die 28.8 Milliarden USD einbrachte - ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch den App Store, Apple Music und iCloud. Der eigentliche Knaller ist aber die neue KI-Kooperation mit Google: Apples Sprachassistentin Siri soll künftig mit Googles KI-Modell "Gemini" aufgemöbelt werden. Der Start ist für Frühjahr 2026 geplant, und der Deal schlägt laut Bericht mit rund 1 Milliarden USD pro Jahr zu Buche. Ziel ist es, Apples Rückstand bei Künstlicher Intelligenz endlich aufzuholen. Trotz eines schwächeren China-Geschäfts zeigt sich CEO Tim Cook optimistisch und erwartet für ein Rekord-Weihnachtsquartal mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent bis 12 Prozent. Fazit: Sofern der Gesamtmarkt mitspielt, könnte das Signal zum Einstieg in die Jahresendrallye bei der Apple-Aktie bald kommen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 3992 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 13812 Millionen USD

Meine Meinung zu Apple ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/apple-aktie-google-deal-zuendet-838854

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2025

Autor: Thomas Canali

