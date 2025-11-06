Vor gut 20 Jahren wurde die Gematik gegründet mit dem Ziel, die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu ermöglichen. Seit 2019 kontrolliert der Bund 51 Prozent der Anteile. Die anderen 49 Prozent teilen sich Kostenträger und Leistungserbringer auf.Allein diese fragmentierte Aufteilung wirft erhebliche Fragen auf - und könnte aufgrund der verschiedenen Interessen ein Grund sein, warum von der "Digitalisierung im Gesundheitswesen" bis dato wenig zu spüren ist. Zu viel Bürokratie bremst aus.Auch das ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.