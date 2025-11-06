Berlin (ots) -Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat seinen digitalen Nachrichtenauftritt rbb|24 umfassend modernisiert. Mit dem Relaunch der Webseite rbb24.de und der rbb|24-App wurde das Angebot neu strukturiert, technisch erneuert und für eine mobile Nutzung optimiert. Hintergrund ist die veränderte Mediennutzung: Neun von zehn Nutzerinnen und Nutzern greifen mittlerweile mobil auf rbb|24 zu. Entsprechend richtet sich die Plattform künftig konsequent auf Smartphones aus.Web und App unterscheiden sich inhaltlich nicht mehr, sämtliche Inhalte von rbb|24 digital stehen künftig in beiden Umgebungen zur Verfügung. Kern des neuen Angebots ist ein einheitlicher, scroll-basierter News-Feed.In der App bietet eine neue Navigation am unteren Bildschirmrand schnellen Zugang zu zentralen Funktionen, darunter Themenseiten, Videos und Livestreams.Für die mobile Nutzung steht zudem ein neuer Regio-Schalter zur Verfügung, über den entweder das Gesamtangebot oder ausschließlich Inhalte aus Berlin oder Brandenburg ausgewählt werden können. Weiterhin gehören eine durchsuchbare App, ein neues Schlagzeilenmodul für den Schnellzugriff auf aktuelle Themen sowie ein Schlagwort-System zur vertiefenden Themennavigation zu den Neuerungen bei rbb|24.Die App ist eine Neuentwicklung des Produktkonzepts und wurde hinsichtlich Stabilität, Geschwindigkeit und Nutzerführung verbessert. Im Web erfolgten wesentliche Optimierungen im Bereich der technischen Suchmaschinen-Indexierung, damit Inhalte künftig besser über Google und andere Suchmaschinen auffindbar sind.Nutzerrelevante Neuerungen im Überblick:Einheitlicher scroll-basierter News-Feed in Web und AppVollständige inhaltliche Gleichstellung von App und WebPräsentere Video-, Audio- und Social-InhalteRegio-Schalter für Berlin- und Brandenburg-AuswahlBottom-Navigation für direkten Zugriff auf Themen, Videos und LivestreamsNeue Schlagzeilen- und Schlagwort-Module für schnellen Themenzugriff und VertiefungDark-Mode für Web und AppTechnische Neuentwicklung der App, SEO-Optimierungen im Web, bessere Performance und StabilitätInhaltlich bleibt das Angebot unverändert: rbb|24 ist das digitale regionale Informationsangebot des rbb mit verlässlichen Nachrichten, Hintergründen, Videos, Audios und Livestreams aus Berlin und Brandenburg. Das Angebot erreicht über Web, App und Social-Media-Kanäle wie Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Threads und Bluesky täglich hunderttausende Nutzerinnen und Nutzer.Nutzerinnen und Nutzer, die die rbb|24-App bereits installiert haben, werden automatisch durch das Update geführt. Die aktuelle Version ist außerdem ab sofort im Google Play Store (Android) und im Apple App Store (iOS) zum Download verfügbar.Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rbb.rbb24iOS: https://apps.apple.com/de/app/rbb24-regionale-nachrichten/id1071853102Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion rbb24Tel.: +49 (0)30 97993-70400Tel.: +49 (0)30 97993-70420internet@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb24, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120400/6152574