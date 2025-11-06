ADAZI (dpa-AFX) - Lettland unterstützt die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russlands Angriffskrieg mit weiteren 21 Transport-Panzern. Die Fahrzeuge vom Typ Patria 6x6 wurden vom ukrainischen Verteidigungsminister Denys Schmyhal bei einem Besuch auf dem lettischen Militärstützpunkt Adazi entgegengenommen.

"Die Übergabe von Patrias demonstriert die Freundschaft, die Partnerschaft und unsere Bereitschaft, so viel wie möglich beizutragen", sagte der lettische Verteidigungsminister Andris Spruds. Das baltische EU- und Nato-Land unterstütze die Ukraine seit jeher und weiterhin von ganzem Herzen.

Schmyhal bedankte sich bei Lettland für die Übergabe der Transport-Panzer. Trotz Drohnen und anderer neuer Technologien spielten konventionelle Waffensysteme weiterhin eine entscheidende Rolle, sagte er. Die Fahrzeuge seien eine effiziente Ausrüstung und retteten das Leben von Soldaten. Lettland hat in diesem Jahr insgesamt 42 Transport-Panzer an Ukraine übergeben.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen die russische Invasion. Das an Russland und dessen Verbündeten Belarus grenzende Lettland gehört zu den entschlossensten Unterstützern Kiews. Der Baltenstaat wird in diesem Jahr nach Angaben von Spruds Militärhilfe in Höhe von etwa 0,3 Prozent seiner Wirtschaftsleistung bereitstellen./awe/DP/jha