Cloud-Sicherheit für den Mittelstand: q.beyond erhält C5-Testat nach BSI-Kriterien Nachweis umfasst Security, Datenschutz, Verfügbarkeit und Compliance

Firmen bekommen sichere und souveräne Cloud-Services aus Deutschland

C5 schafft Transparenz bei der Auswahl sicherer Cloud-Anbieter Köln, 6. November 2025 - Die q.beyond AG hat das C5:2020-Testat des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhalten. Mittelständische Unternehmen haben damit die Bestätigung, dass die Cloud-Services von q.beyond die hohen Anforderungen des BSI an Sicherheit, Datenschutz, Verfügbarkeit und Compliance erfüllen. Seinen Kunden bietet der IT-Dienstleister souveräne und sichere IT-Services, unter anderem auf Basis seiner Private Cloud aus den eigenen Hochsicherheitsrechenzentren in Deutschland. Basis für IT-Souveränität "Mittelständische Unternehmen, die ihre IT-Services selbstbestimmt in die Hand nehmen und dabei unabhängig von den großen Anbietern sein möchten, sind bei q.beyond an der richtigen Adresse", sagt Nora Wolters, CFO der q.beyond AG. "Das C5-Testat des BSI bestätigt vor allem auch, dass bei q.beyond die Cloud-Services ausschließlich in Deutschland betrieben werden. Das ist ein fundamentaler Baustein, den unsere Kunden auf ihrem Weg zur IT-Souveränität benötigen." Von der Cloud über Cyber Security bis hin zu KI: Damit Unternehmen ihre IT-Landschaft mit Blick auf die eigene IT-Souveränität flexibel ausrichten können, hat q.beyond zahlreiche IT-Services in letzter Zeit stark ausgebaut und weiterentwickelt. So hat der IT-Dienstleister im Sommer dieses Jahres ein zweites Cyber Defence Center (CDC) eröffnet. Beide bündeln als Security Operations Center (SOC) die Security-Aktivitäten von q.beyond und sind zentraler Baustein einer selbstbestimmten IT-Sicherheitsstrategie der Security-Kunden von q.beyond. Für Unternehmen, die ihre Prozesslandschaft anhand von künstlicher Intelligenz automatisieren möchten, ihre sensiblen Geschäftsdaten jedoch nicht in einer Public Cloud speichern wollen, bietet q.beyond mit "Private Enterprise AI" eine souveräne KI-Lösung. Und mit den Colocation-Services aus den q.beyond Hochsicherheitsrechenzentren erhalten Firmendaten eine sichere Umgebung "made in Germany". C5: Hohe Anforderungen an Services und Infrastruktur Gegenstand des Testats waren vor allem die von q.beyond betriebenen Cloud-Umgebungen. Dabei lag der Fokus auf den Prozessen und technischen Kontrollen im Rahmen der Cloud-Serviceerbringung. Die Überprüfung im Rahmen des C5-Testats beinhaltete 121 Kontrollen in 17 Themenfeldern, darunter Infrastruktur, Netzwerksicherheit, Zugriffsmanagement sowie Backup- und Wiederherstellungsverfahren. Die geprüften Systeme sind vollständig in das Information Security Management System (ISMS) von q.beyond integriert und dadurch nach internationalen Standards wie vor allem ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO 9001 und ISAE 3402 Typ 2 zertifiziert. Das ISMS stellt einheitliche Prozesse für das Change-, Incident-, Problem- und Patch-Management sicher, ergänzt um regelmäßige Schwachstellenanalysen, interne Audits, Awareness-Maßnahmen sowie geprüfte Backup- und Disaster-Recovery-Prozesse. Das C5-Testat erstreckt sich auf die q.beyond Private Cloud Services, darunter unter anderem "Managed SAP Hosting Services" sowie "Managed Private Cloud (IaaS)".





