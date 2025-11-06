Wien (ots) -Oliver Zille, langjähriger Direktor der Leipziger Buchmesse, wird künftig als Beauftragter für internationale Angelegenheiten für die Buch Wien tätig sein. Zille, der die Leipziger Buchmesse über viele Jahre hinweg zu einer der führenden europäischen Buchmessen ausgebaut und insbesondere den Austausch mit Mittel-, Ost- und Südosteuropa maßgeblich geprägt hat, wird Buch Wien-Geschäftsführer Patrick Zöhrer beim weiteren Ausbau internationaler Partnerschaften sowie beim Aufbau einer langfristigen Gastlandstrategie unterstützen."Mit Oliver Zille gewinnt die Buch Wien einen profunden Kenner des europäischen Literaturbetriebs und einen Brückenbauer zwischen den Sprach- und Kulturräumen Europas. Seine Erfahrung in der Vermittlung ost- und südosteuropäischer Literatur und im Aufbau grenzüberschreitender Partnerschaften wird helfen, die internationale Ausrichtung der Buch Wien gezielt weiterzuentwickeln und sie als Treffpunkt für internationale Literatur, Diplomatie und kulturellen Austausch noch stärker zu positionieren", so Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels.Die Buch Wien hat in den letzten Jahren einen beeindruckenden Wachstumskurs eingeschlagen: Zuletzt zählte sie 65.000 Besucher:innen. Aufbauend auf diesem Erfolg erweitert die Messe 2025 (von 12. bis 16. November) ihre Fläche und bespielt erstmals zwei Messehallen am Wiener Messegelände. Neben führenden Autor:innen aus dem In- und Ausland setzt die Messe zunehmend auf internationale Kooperationen und etabliert sich damit als wichtige europäische Plattform für den literarischen und kulturellen Dialog.Buch Wien: 12.-16. November Zur Website (https://www.buchwien.at)Pressekontakt:Literatur- und Contentmarketing GmbHDr. Anne LiebigTelefon: +43 1 512 15 35 - 15E-Mail: presse@buchwien.atWebsite: https://www.buchwien.atOriginal-Content von: LCM Literatur- und Contentmarketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181361/6152618