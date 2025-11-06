© Foto: Uncredited - Daiichi Sankyo, AstraZeneca

AstraZeneca übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen deutlich. Der Pharmariese setzt auf Wachstum in den USA und bekräftigt sein Jahresziel.AstraZeneca hat im dritten Quartal die Prognosen übertroffen und bleibt auf Wachstumskurs. Der britisch-schwedische Pharmakonzern profitierte von starken Verkäufen in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Nierenmedizin. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 12 Prozent auf 2,38 US-Dollar und lag damit über den erwarteten 2,29 US-Dollar. Der Umsatz wuchs bei konstanten Wechselkursen um 10 Prozent auf 15,19 Milliarden US-Dollar - ebenfalls mehr als Analysten prognostiziert hatten. Das operative Ergebnis kletterte um 13 Prozent auf …