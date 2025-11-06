Wiltrud Pekarek, langjähriges Vorstandsmitglied der ALH Gruppe, geht am 30.06.2026 in den Ruhestand. Pekarek war insgesamt 42 Jahre bei der Unternehmensgruppe. Ihr Nachfolger steht nun fest: Robert Gladis, der seit 2012 bei der ALH Gruppe tätig ist. Robert Gladis ist von den Aufsichtsräten zum Mitglied der Vorstände der Hallesche Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit, der Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit und der Alte Leipziger Holding Aktiengesellschaft bestellt worden. Ab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact