Die Nordex Group meldet einen Auftrag der EnBW AG über zehn Windenergieanlagen des Typs N175/6.X mit insgesamt 68 MW für den Windpark Derental-Lauenförde (Landkreis Holzminden, Niedersachsen). Die Anlagen stehen auf Betonhybridtürmen mit 179 m Nabenhöhe - inklusive Vollservice. Bau ab April 2027, letzte Inbetriebnahme im September 2027. Der Auftrag erfolgt im Rahmen eines verlängerten Rahmenvertrags zwischen EnBW und Nordex (verlängert im Sommer 2025). Technologie & Standort: Erträge auch bei schwächerem Wind Die N175/6.X ist auf Standorte mit geringeren Windgeschwindigkeiten ausgelegt. CEO José ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.