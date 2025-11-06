Die Nordex Group meldet einen Auftrag der EnBW AG über zehn Windenergieanlagen des Typs N175/6.X mit insgesamt 68 MW für den Windpark Derental-Lauenförde (Landkreis Holzminden, Niedersachsen). Die Anlagen stehen auf Betonhybridtürmen mit 179 m Nabenhöhe - inklusive Vollservice. Bau ab April 2027, letzte Inbetriebnahme im September 2027. Der Auftrag erfolgt im Rahmen eines verlängerten Rahmenvertrags zwischen EnBW und Nordex (verlängert im Sommer 2025). Technologie & Standort: Erträge auch bei schwächerem Wind Die N175/6.X ist auf Standorte mit geringeren Windgeschwindigkeiten ausgelegt. CEO José ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin