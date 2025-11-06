Aber nur leicht, wie den vorläufigen Zahlen der Bundesstatistiker für September zu entnehmen ist, und auch nur im Vergleich zum Vormonat. Der Wert liegt derzeit bei geschätzten 1,3 %. Gegenüber dem Vorjahresmonat ging es allerdings um 1 % abwärts. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion um 0,8 % niedriger als im 2. Quartal 2025. Der voraussichtliche Zuwachs im September ergab sich insbesondere durch einen starken Anstieg von 12,3 % in der Automobilindustrie, nachdem sie im August wegen Werksferien und Umstellungen der Fertigung um 16,7 % gesunken war.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



