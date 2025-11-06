München (ots) -Im kommenden Februar wird das ganz normale Leben genüsslich seziert und mit jeder Menge Witz porträtiert: Willkommen bei der mitreißendsten Midlife-Crisis des Jahres! Nach dem gleichnamigen Roman des Bestsellerautors Jan Weiler bringt Erfolgsregisseur Sönke Wortmann die im höchsten Maße amüsante und pointierte, wie auch tiefsinnige Kinounterhaltung DIE ÄLTERN auf die große Leinwand - mit Sebastian Bezzel und Anna Schudt in den Hauptrollen.Constantin Film bringt DIE ÄLTERN am 12. Februar 2026 in die deutschen Kinos.Hier geht's zum Trailer: https://youtu.be/_53Lz72ZPAMInhalt: Hannes (Sebastian Bezzel) hat eigentlich alles, was man zum Glücklichsein braucht: eine liebevolle Familie, ein Haus im Grünen und eine solide Karriere als Schriftsteller. Die großen Bestsellerjahre sind zwar vorbei, doch Hannes nimmt das mit stoischer Gelassenheit - er ist einfach gerne Ehemann und Vater. Nur seine Familie sieht das anders: Seiner Frau Sara (Anna Schudt) und den Kindern Carla (Kya-Celina Barucki) und Nick (Philip Müller) geht er mit übermotivierter Fürsorge und Spätboomer-Weisheiten zunehmend auf die Nerven. Und dann kommt alles auf einmal: Der Verlag stellt seine Romanreihe ein, Nicks Aussicht auf das Abitur sieht schlecht aus und Carla beschließt, von Zuhause auszuziehen. Als seiner Frau Sara schließlich eine Auszeit von der Ehe will und mit Tochter Carla eine WG gründet, steht Hannes' Wohlfühlwelt endgültig Kopf. Er kapituliert - bis er Vanessa (Judith Bohle) begegnet. Gelingt es ausgerechnet ihr, Hannes endlich aus seiner Comfort Zone zu kicken?Unter der Regie von Sönke Wortmann, der nicht nur mit DER VORNAME, DER NACHNAME, DER SPITZNAME oder CONTRA bewiesen hat, dass er die Herzen der deutschen Kinofans zugleich berühren und zum Lachen bringen kann, und nach dem Drehbuch von Romanautor Jan Weiler mit Robert Gold (DER FALL COLLINI) spielen an der Seite von Sebastian Bezzel (EBERHOFER-Reihe) und Anna Schudt ("Hundertdreizehn") u.a. Kya-Celina Barucki (MÄDCHEN MÄDCHEN), Philip Müller (DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 4), Judith Bohle ("Safe"), Thomas Loibl (KONKLAVE) und Nilam Farooq (CONTRA).DIE ÄLTERN ist eine Produktion von Constantin Film, produziert von Christoph Müller und Nurhan Sekerci-Porst. Executive Producer sind Oliver Berben und Viola Jäger. Regie führte Sönke Wortmann. Jan Weiler, auf dessen gleichnamigen Roman der Film beruht, zeichnet mit Robert Gold für das Drehbuch verantwortlich. DIE ÄLTERN wurde gefördert von der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, der Film- und Medienstiftung NRW, der Filmförderungsanstalt (FFA), dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF) und dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.Kinostart: 12. Februar 2026 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Sebastian Bezzel, Anna Schudt, Kya-Celina Barucki, Philip Müller, Judith Bohle, Thomas Loibl, Nilam Farooq, Enzo Brumm, Zoe Fürmann, Sarah Bauerett, Markus John, u.a.Drehbuch: Jan Weiler, Robert GoldRegie: Sönke WortmannProduzent*innen: Christoph Müller, Nurhan Sekerci-PorstExecutive Producer: Oliver Berben, Viola JägerPressematerial steht zum Download bereit unter: https://presse.constantin.film/Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:AIM - Creative Strategies & Visions(TV, Print, Radio)Julia Bartelt, Ian BroscheTel.: 030 / 61 20 30 -30 / -67Email: julia.bartelt@aim-pr.de,ian.brosche@aim-pr.deAIM - Online PR & Promotion(Online)Julia Bartelt, Lesley MeierTel.:030 / 61 20 30 -30 / -65Email: julia.bartelt@aim-pr.de, lesley.meier@aim-pr.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6152667