Kontron hat die endgültigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht und die vorläufigen Zahlen bestätigt. Die Umsätze sanken im Vergleich zum Vorjahr um 6% auf 401 Mio. EUR, was auf eine Portfoliobereinigung zurückzuführen war, während das EBITDA 48 Mio. EUR erreichte (-20% im Vergleich zum Vorjahr, teils durch Sondereffekt). Der Bereich Software + Lösungen verzeichnete ein Wachstum von 18% im Vergleich zum Vorjahr, was teilweise die schwächeren regionalen Trends ausglich. Die Umsätze im Zeitraum von Januar bis September lagen bei 1,27 Mrd. EUR, bei weiterhin starker Cash-Generierung. Der Earnings Call für das dritte Quartal lieferte wertvolle Kontextinformationen über die reinen Zahlen hinaus: Das Management erläuterte ein organisches Wachstum von 6,9% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum für die ersten neun Monate 2025, bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2025 (Umsätze von 1,7 Mrd. EUR, EBITDA von 270 Mio. EUR) und wies auf eine Beschleunigung im Jahr 2026 hin, da temporäre Effekte nachlassen , bei verbesserter Ergebnisqualität. Defense und Transportation bleiben zentrale Wachstumstreiber, während Automotive mittelfristiges Potenzial hinzufügt. Bei solider Umsetzung, einem Rekordauftragsbestand und einer sichtbaren Erholung betonen wir unser Kauf-Rating und ein Kursziel von 36,00 EUR. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/kontron-ag heruntergeladen werden.





© 2025 mwb research