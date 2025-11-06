Ab 2026 werden in Australien wohl extra viele Waschmaschinen, Klimaanlagen oder Geschirrspüler um die Mittagszeit herum angeschaltet werden. Denn dann soll es für alle Bewohner:innen drei Stunden kostenlosen Solarstrom geben -Â jeden Tag. Welche Vorteile ein Ausbau von Solaranlagen und -Â so fair muss man sein -Â die entsprechenden klimatischen Bedingungen für alle haben können, zeigt sich in Australien. Denn dort startet ab Sommer 2026 ein bisher ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.