Ab 2026 werden in Australien wohl extra viele Waschmaschinen, Klimaanlagen oder Geschirrspüler um die Mittagszeit herum angeschaltet werden. Denn dann soll es für alle Bewohner:innen drei Stunden kostenlosen Solarstrom geben -Â jeden Tag. Welche Vorteile ein Ausbau von Solaranlagen und -Â so fair muss man sein -Â die entsprechenden klimatischen Bedingungen für alle haben können, zeigt sich in Australien. Denn dort startet ab Sommer 2026 ein bisher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n