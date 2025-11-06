Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe ehrt sechs Persönlichkeiten, die Sportgeschichte geschrieben haben // Offizielle Aufnahmefeier am 19. November 2025 bei PwC Deutschland in Frankfurt/MainHockey-Pionierin Greta Blunck, die weltweit erfolgreichste Ruder-Olympionikin Kathrin Boron, Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann, Fußball-Weltmeister Philipp Lahm, Basketball-Legende Dirk Nowitzki und die dreimalige Ski-alpin-Olympiasiegerin Maria Riesch sind in die von der Sporthilfe initiierte "Hall of Fame des deutschen Sports" gewählt worden. Die sechs Athletinnen und Athleten stehen damit ab sofort in einer Reihe von insgesamt jetzt 137 herausragenden Sportpersönlichkeiten, die durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihren Einsatz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschrieben haben.Die offizielle Aufnahmefeier findet am Mittwoch, den 19. November 2025 bei PwC Deutschland, Nationaler Förderer der Sporthilfe, in Frankfurt am Main statt.Greta Blunck prägte über Jahrzehnte das Damen-Hockey in Deutschland - als Spielerin, Trainerin und Funktionärin. Mit ihrem Heimatverein Harvestehuder THC in Hamburg gewann sie neun Deutsche Meisterschaften, gewann den Europapokal der Landesmeister, trug 26 Mal das Nationaltrikot, war die erste Frau mit einer Hockey-A-Trainerlizenz und führte die Nationalmannschaft 1979 zu WM-Silber. Ihr besonderes Engagement für Integration wurde 2008 mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt.Kathrin Boron ist mit insgesamt 18 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften die erfolgreichste deutsche Ruderin und damit eine der prägenden Sportpersönlichkeiten der Nachwendezeit. Die 1,84 Meter große Ausnahmesportlerin gewann bei vier Olympischen Spielen zwischen 1992 und 2004 jeweils Gold sowie 2008 in Peking die Bronzemedaille. Dazu kommen acht Weltmeistertitel, fünf WM-Silbermedaillen und sechs Gesamt-Weltcupsiege.Britta Heidemann ist mit drei Olympiamedaillen bei drei Olympischen Spielen und zahlreichen internationalen Medaillen eine der erfolgreichsten Degenfechterinnen aller Zeiten. Als erster Degenfechterin in der Geschichte gelang ihr das "Goldene Triple" - sie war zeitgleich Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin. Abseits der Planche engagiert sie sich seit Jahren für Wertevermittlung im und durch den Sport und wirbt für ein besseres Kulturverständnis zwischen Deutschland und China.Philipp Lahm gehört zu den erfolgreichsten deutschen Fußballern. 2014 führte er die Nationalmannschaft als Kapitän zum WM-Titel. Mit dem FC Bayern München gewann er die Champions League, den Weltpokal sowie zahlreiche Meisterschaften und Pokalsiege. Bereits während seiner aktiven Karriere gründete er 2007 eine eigene Stiftung, wurde Unternehmer und ist als Autor und Kolumnist aktiv. Als Turnierdirektor verantwortete er die Heim-EM 2024 in Deutschland. Im Oktober 2025 wurde er für sein sportliches und gesellschaftliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.Dirk Nowitzki gilt als der bislang herausragendste deutsche Basketballer. Als erster Europäer wurde er zum wertvollsten Spieler der National Basketball Association (NBA) gewählt und insgesamt vierzehn Mal für das All-Star-Team nominiert. Mit der Nationalmannschaft gewann er WM-Bronze sowie EM-Silber, bei den Olympischen Spielen 2008 war er Fahnenträger der deutschen Mannschaft. Abseits des Courts engagiert er sich u.a. mit seiner Stiftung für Kinder und Jugendliche, 2019 erhielt er das Bundesverdienstkreuz.Maria Riesch hat im alpinen Ski-Weltcup eine Ära geprägt. Dabei ließ sich die "Stehauf-Frau" weder durch Stürze noch durch größere Verletzungen aufhalten: Die aus Garmisch-Partenkirchen stammende Athletin gewann zwischen 2009 und 2014 bei jedem Großereignis mindestens eine Medaille. Dreimal Gold bei Olympischen Winterspielen, zwei Titel bei Weltmeisterschaften sowie den Gewinn des Gesamtweltcups - damit ist sie eine der erfolgreichsten deutschen Skirennläuferinnen."Greta Blunck, Kathrin Boron, Britta Heidemann, Philipp Lahm, Dirk Nowitzki und Maria Riesch stehen nicht nur für herausragende sportliche Leistungen, sondern insbesondere auch für die Werte, die den Sport so bedeutsam für unsere Gesellschaft machen: für Fairplay, Miteinander, Haltung und Verantwortung. Sie leben ihre Vorbildrolle über den Wettkampf hinaus - durch Inklusionsprojekte, Stiftungen und weiteres gesellschaftliches Engagement. Ihre Aufnahme in die 'Hall of Fame' würdigt deshalb nicht nur ihre sportlichen Erfolge, sondern auch ihren Beitrag zu einem Sport, der verbindet und inspiriert", sagt Max Hartung, Sprecher des Sporthilfe-Vorstands."Die Aufnahme in die 'Hall of Fame' ist eine besondere Ehrung für außergewöhnliche Karrieren, im und außerhalb des Sports. Die sechs neuen Mitglieder haben insgesamt 54 Medaillen bei internationalen Großereignissen gewonnen, davon zwölf bei Olympischen Spielen, 35 bei Welt- und sieben bei Europameisterschaften. Ihre Biografien zeigen eindrucksvoll, was man mit Leistungsbereitschaft, Talent und Leidenschaft für den Sport erreichen kann. Alle haben die Aufnahme in die 'Hall of Fame des deutschen Sports' mehr als verdient, zu der wir ihnen herzlich gratulieren", sagt Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes."Die diesjährigen Neuaufnahmen spiegeln die große Vielfalt des erfolgreichen deutschen Sports wider: Sommer- und Wintersport, Mannschafts- und Einzelsport, Hallen- und Freiluftsport. Diese Breite macht den Sport so spannend - und die Geschichten dieser sechs erfolgreichen Persönlichkeiten sind so unterschiedlich wie inspirierend. Sie verdienen es, erzählt und gewürdigt zu werden", sagt André Keil, Präsident des Verbands Deutscher Sportjournalisten (VDS).Zu den Portraits der Neumitglieder:Greta Blunck: Eine Pionierin des Damen-Hockeys in Deutschland (https://www.hall-of-fame-sport.de/mitglieder/detail/greta-blunck)Kathrin Boron: Deutschlands erfolgreichste Ruderin (https://www.hall-of-fame-sport.de/mitglieder/detail/kathrin-boron)Britta Heidemann: Die "Golden-Triple"-Siegerin des Fechtens (https://www.hall-of-fame-sport.de/mitglieder/detail/britta-heidemann)Philipp Lahm: Der Kapitän der Weltmeistermannschaft 2014 (https://www.hall-of-fame-sport.de/mitglieder/detail/philipp-lahm)Dirk Nowitzki: "The German Wunderkind" (https://www.hall-of-fame-sport.de/mitglieder/detail/dirk-nowitzki)Maria Riesch: Die "Stehauf-Frau" (https://www.hall-of-fame-sport.de/mitglieder/detail/maria-riesch)Die von der Stiftung Deutsche Sporthilfe initiierte "Hall of Fame des deutschen Sports" soll dazu beitragen, die mehr als hundertjährige Geschichte des deutschen Sports und seiner Persönlichkeiten im Gedächtnis zu bewahren und Diskussionen darüber anzuregen. 