Bentley gibt einen Vorgeschmack auf sein erstes reines Stromauto. Auf einem Teaserbild sind die Konturen des Luxus-SUV zu sehen. Außerdem enthüllt Bentley erste Daten zur Länge und Schnellladefähigkeit des Neumodells. Der Auslieferungsstart des noch namenlosen Bentley-BEV ist für 2027 geplant. Bentley veröffentlicht ein Teaserfoto seines ersten BEV-Modells unter einem Tuch, das typische SUV-Konturen mit großen Rädern und einer langen Motorhaube erkennen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.