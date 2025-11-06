Bentley gibt einen Vorgeschmack auf sein erstes reines Stromauto. Auf einem Teaserbild sind die Konturen des Luxus-SUV zu sehen. Außerdem enthüllt Bentley erste Daten zur Länge und Schnellladefähigkeit des Neumodells. Der Auslieferungsstart des noch namenlosen Bentley-BEV ist für 2027 geplant. Bentley veröffentlicht ein Teaserfoto seines ersten BEV-Modells unter einem Tuch, das typische SUV-Konturen mit großen Rädern und einer langen Motorhaube erkennen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
