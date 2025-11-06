Die Formel E hat den neuen Gen4-Rennwagen vorgestellt, der ab der Saison 2026/27 in der elektrischen Rennserie zum Einsatz kommen wird. Der Gen4 bringt einen deutlichen Sprung bei Performance und Technologie. Obwohl das Fahrzeug in allen Belangen deutlich weiterentwickelt ist, bleibt es beim bekannten Konzept der Formel E: Das Auto an sich mit Chassis und den meisten Teilen des Fahrwerks sowie die Batterie sind für alle Hersteller und Teams gleich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...